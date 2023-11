Mit der Winterfütterung beginnen

(gük) - Als Ersatz für fehlende Insekten ist jetzt für Insektenfresser hochwertiges Vogelfutter aus Fett, Samen, Erdnüssen oder Sonnenblumenkernen geeignet. In der kalten Jahreszeit ist das Nahrungsangebot für insektenfressende Vögel rar. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, mit der Winterfütterung zu beginnen. Nicht nur Kleiber (Foto: Günter Künkele) freuen sich deshalb, wenn Vogelfreunde an die Kleinvögel im Garten denken und wieder Futterhäuschen aufstellen oder besser noch, katzensicher aufhängen. Dieser Kleiber, Sitta europaea, hat sich am Futtersilo einen Sonnenblumenkern geschnappt. Er wird ihn im Schnabel mitnehmen, in die Rindenritze eines Baumes klemmen, und ihn mit wenigen Schabelhieben aufhacken. Nüsse und Sonnenblumenkerne mit rund 50 Prozent Fettgehalt sind in der kargen Jahreszeit für diese Vogelart von nun an ein beliebter Insektenersatz.