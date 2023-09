Man hört derzeit immer wieder von Problemen mit den Bussen, welche die Menschen von der Alb zum Bahnhof Merklingen oder zurück bringen. Ich habe zwar bei einer zurückliegenden Reportage positive Erfahrungen gemacht, aber jetzt beschlossen zu testen, wie ich anstatt mit dem Bus mit meinem Fahrrad zur Arbeit und zurück gelange. Immerhin sind die Radwege im Zuge des Bahnhofsbaus ebenfalls ausgebaut worden. Grundsätzlich lief es gut, nur meine Navi-App versuchte mehrfach, mich auf Landstraßen oder ganz komische Wege zu lotsen.

Der Start in Ulm bei bestem Wetter ist reibungslos. In der Donaustadt sind die Radwege in der Regel gut ausgebaut, wenn sie auch stellenweise seltsame Verläufe nehmen und Straßen kreuzen. Unfallfrei gelange ich zum Bahnhof, trage das Fahrrad aufs Gleis und verstaue zunächst meine Jacke im Rucksack ‐ es ist wärmer als gedacht.

Der Interregioexpress (IRE200) nach Wendlingen fährt ein, Fahrgäste steigen aus und ich finde ein Fahrradabteil am Ende des Zuges, zumindest in Fahrtrichtung Merklingen-Wendlingen. Drinnen bin ich angenehm überrascht: Es gibt eigens Halterungen für die Räder, damit diese bei einem Bremsmanöver nicht durch den Wagen segeln. Sowas hätte man eigentlich auch in den doppelstöckigen Regionalexpresszügen einbauen können, denke ich. Schließlich sind die Wagen, die beim IRE200 zum Einsatz kommen zumindest augenscheinlich ältere Modelle als die der RE.

Navi-App will mich auf die Landstraße lotsen

Der Zug hat zudem Sicherheitspersonal an Bord. Und dieses scheint sehr hilfsbereit. So hilft der Sicherheitsmann dem einzigen anderen Radreisenden im Abteil, dessen Drahtesel transportsicher einzuhängen. Eine knappe Viertelstunde später hänge ich mein Fahrrad wieder aus, warte ungeduldig, dass die Türe zischend aufgeht und stehe schließlich auf dem Bahnsteig des Merklinger Bahnhofs.

Bevor ich los radle stelle ich die Navi-App meines Handys auf „Marktplatz Laichingen“ und stelle die Routenfindung auf „Fahrrad“. Bisher hatte ich noch keinen Grund, an der Routenfindung der App zu zweifeln. Zumindest mit dem Auto führte sich mich bisher zuverlässig ans Ziel. Deswegen beachte ich die App auch nicht weiter, als ich auf den Mühlweg starte, der vom Bahnhof zum neugebauten Merklinger Kreisverkehr führt.

Doch schon kurz hinter dem Kreisel will mich die App auf die Landesstraße lotsen ‐ völlig undenkbar, selbst wenn man ein E-Bike hätte. Ich ignoriere die App und fahre weiter geradeaus bis ich auf ein Radwegschild stoße: Gute sechs Kilometer seien es bis Laichingen, verspricht das Schild. Ich schaue auf meine App, die knappe neun Kilometer anzeigt, beschließe die App weiter zu ignorieren und biege rechts in Richtung Waldrand ab. Kurze Zeit später schalte ich die App stumm ‐ sie will immer noch, dass ich umdrehe. Dann schalte ich sie aus und orientiere mich nur noch an den gut sichtbaren Schildern am Wegesrand.

Dahingleiten auf dem neuen Radweg

Die Tour führt in westlicher Richtung durch Felder und an Wäldern vorbei. Den Laichinger Eichberg lasse ich rechts liegen und biege links ab Richtung Bleichberg. Durch das gleichnamige Wohnviertel geht es dann beinah schnurgerade zu meinem Ziel am Marktplatz. Für die Rückfahrt später am Tag will ich eine andere Route wählen, beschließe ich.

Mit frisch aufgefüllter Wasserflasche geht es am frühen Abend los in Richtung Bahnhof Merklingen. Dieses Mal geht erst zunächst durch die Stadt über die Hirschstraße hinein ins Gewerbegebiet und von dort aus auf die Felder. Hier versucht mein Navi erneut, mir zu schaden, indem es mich auf einen abschüssigen Schotterweg schickt, auf dem die dünnen Reifen meines Tourenrades kein sicheres Fahren zulassen. Ich schaffe es irgendwie, finde aber, dass dieser Abschnitt mit einem Mountainbike mit schön dicken Reifen viel entspannter gewesen wäre.

Schließlich gelange ich bei Machtolsheim auf den erst jüngst neu ausgebauten Radweg neben der Landesstraße. Ab hier bis zum Bahnhof Merklingen ist überwiegend sanftes Dahingleiten auf dem frischen Asphalt angesagt.

In Ulm bleibt die Navi-App aus

Im Fahrradabteil angekommen, bin ich übrigens doch wieder froh, kein Mountainbike dabei zu haben: Ich ergattere den letzten, schmalen Aufhängeplatz für mein Rad. Alle anderen Plätze sind bereits mit anderen Rädern besetzt. Eine mitreisende Radlerin, welche die Strecke öfter fährt, schüttelt den Kopf und sagt: „So viele Räder habe ich hier noch nie erlebt. Zwei oder maximal vier, aber so viele wie heute ...“

In Ulm ist Endstation und wir bekommen es irgendwie hin, dass alle nacheinander ihre Bikes aus dem Zug laden. Für die Heimfahrt lasse ich meine Navi-App aus. Sonst schickt die mich womöglich noch auf die A8 oder die B10. Seither habe ich sie übrigens nicht mehr verwendet.