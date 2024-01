Mit dem Bus zu „Kleiner Mann - was nun?“

Der Theaterbus Alb fährt am Samstag, 27. Januar, zum Ulmer Theater, in dem das Schauspiel nach dem Roman von Hans Fallada „Kleiner Mann - was nun?“ auf dem Spielplan steht. Busabfahrt ist in Feldstetten um 17.35 Uhr, in Westerheim um 17.45 Uhr, in Laichingen um 17.55 Uhr, in Machtolsheim um 18.05 Uhr und in Merklingen um 18.10 Uhr. Infos und Anmeldung (auch Einzelfahrten sind möglich) unter Telefon 07333/21847 (Rita Jungbauer) und 07333/6484 (Elisabeth Mittermair) sowie an der Theaterkasse Ulm, Telefon 0731/161-4444.