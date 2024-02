Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besucht am Freitag, 9. Februar, den Alb-Donau-Kreis. Dort werden ihm beispielhafte Projekte zum Ausbau erneuerbarer Energien präsentiert. Am Abend ist zudem ein Bürgerempfang geplant.

Kretschmann will sich bei dem Besuch über bisherige Maßnahmen, aktuelle Hemmnisse und Strategien für den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien vor Ort informieren.

++ 11.47 Uhr: Kretschmann besucht den Merklinger Bahnhof

Kretschmann ist auf der Alb angekommen und wird am Merklinger Bahnhof begrüßt von Landrat Heiner Scheffold und Regierungspräsident Klaus Tappeser.

Ministerpräsident WInfried Kretschmann (links) im Gespräch mit Landrat Heiner Scheffold (rechts). (Foto: David Drenovak )

Passend zum Thema des Tages reist Kretschmann mit einem E-Auto an.

Mit Bürgermeistern der Alb, Klaus Kaufmann aus Laichingen und Sven Kneipp aus Merklingen, führt Kretschmann ein kurzes Gespräch über die Infrastruktur vor Ort und den weltgrößten Ladepark für E-Autos am Merklinger Bahnhof.

Kretschmann erklärt, es sei toll, dass diese Transformation im ländlichen Raum passiere. Das zeige, es gebe hier viele ländliche Räume, diese seien aber keine Provinz.

Der größte E-Ladepark der Welt ist jetzt am Bahnhof Merklingen eröffnet worden.

Neben Energiewende und E-Mobilität ist auch die Infrastruktur in der Region ein Thema. So spricht Sven Kneipp auch den Albaufstieg der A8 an. Landrat Heiner Scheffold spricht mit Kretschmann über das Pilotprojekt der Wasserstoffbusse im Landkreis.

Im Kurzinterview mit Schwäbische.de sagt Kretschmann: „Ich bin hier, um zu sehen, was geht. Was sind die Grundlagen dafür, dass der Alb-Donau-Kreis an der Spitze der Landkreise liegt. Der Alb-Donau-Kreis hat eine starke Wirtschaftskraft und tolle Landschaft.“

+ + 12.33 Uhr Ministerpräsident macht Halt in Berghülen

Beim Mittagessen im „Ochsen“ in Berghülen spricht Kretschmann mit dem dortigen Bürgermeister Bernd Mangold. Die Gemeinde gilt als absoluter Vorreiter in der Region, was erneuerbare Energien angeht.

Mit Windrädern, Photovoltaikanlagen und Biogasanlagen produziert Berghülen das 60-fache des eigenen Stromverbrauchs. Nach dem Mittagessen geht es weiter zur Bürgerwindgenossenschaft.

