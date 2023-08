Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden–Württemberg äußert sich zur aktuell laufenden Diskussion um ein mögliches EU–Verbot von Pflanzenschutzmittel in Biosphärengebieten. In verschieden Pressemitteilungen werde aktuell der Eindruck erweckt, dass aufgrund vom EU–Parlament beschlossener Verordnungsentwürfe mit erheblichen Einschränkungen der Bewirtschaftung in Biosphärengebieten zu rechnen sei.

Insbesondere, dass ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln (PSM) drohe. Erst vor wenigen Tagen hatte der baden–württembergische Minister für Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU) bei einem Besuch im Alb–Donau–Kreis solche Bedenken geäußert. Der Entwurf der zur Debatte stehenden EU–Verordnung sei, so das Ministerium, aktuell nicht umsetzbar und wurde auch noch nicht beschlossen.

Bedenken kamen von der Bevölkerung

Mitte März diesen Jahres hatte sich der Gemeinderat der Stadt Laichingen mit einer kleinen Mehrheit gegen einen Beitritt entschieden. Bedenken aus der Bevölkerung, von Landwirten, Unternehmern und letztlich auch einzelnen Stadträten haben der Stadt mit ihren drei Teilorten einen möglichen Beitritt versagt.

Hauk hatte jüngst bei einem Termin im Alb–Donau–Kreis geäußert, dass der die Skepsis von Kommunen, wie beispielsweise Laichingen für einen Biospährenbeitritt verstehen könne, weil „auf EU–Ebene gerade Bestrebungen im Gange, wonach beispielsweise kein Pflanzenschutzmittel in Biosphärengebieten oder FFH–Gebieten mehr ausgebracht werden darf. Zudem gibt es die Idee, dass in solchen Gebieten die Natur bis zum Jahr 2050 wieder in die Form des Jahres 1950 hergestellt werden soll.“

Umweltministerium veröffentlicht Faktenpapier

Das Umweltministerium von Thekla Walker (Grüne) hält diesen Äußerungen entgegen, dass in dem Entwurf der Verordnung der EU–Kommmission, der sehr umstritten sei, zwar ein Verbot aller Pflanzenschutzmittel (PSM) enthalten sei und dieses Verbot nach dem Entwurf in den sogenannten „sensiblen Gebieten“ gelten soll.

Fakt ist: wenn der Entwurf 1:1 umgesetzt würde, würde das Verbot auf 100 Prozent der Landesfläche gelten. Umweltministerium

Als sensibel gelten alle Wasserschutzgebiete, alle Gebiete nach der Wasserrahmenrichtline, alle offenen Wasserflächen, alle Gebiete in denen Menschen leben, insbesondere solche Gebiete mit Kindern und geschwächten Menschen. Zu den sensiblen Gebieten zählen auch alle vom Bund an die EU gemeldeten naturschutzrelevanten Gebiete. Enthalten wären danach zum Beispiel auch Landschaftsschutzgebiete. Biosphärengebiete fallen definitiv nicht unter diese Kategorie, betont das Umweltministerium.

Aktueller Entwurf wäre in Baden–Württemberg gar nicht umsetzbar

Biosphärengebiete (BSG) sind Modellregionen für eine nachhaltige Regionalentwicklung, die in vielen Lebens– und Arbeitsbereichen Projekte und Maßnahmen fördert und umsetzt, die den Menschen, der Wirtschaft und der Natur in der jeweiligen Region und darüber hinaus zu Gute kommen. „Fakt ist: wenn der Entwurf 1:1 umgesetzt würde, würde das Verbot auf 100 Prozent der Landesfläche (von Baden–Württemberg, Anm. d. Red.) gelten, da die gesamte Landesfläche über die Wasserrahmenrichtlinie vom Verbot umfasst wäre“, heißt es aus dem Umweltministerium.

Endgültige Ausgestaltung ist noch völlig offen

Des Weiteren ist die Verordnung vom Parlament aber noch nicht beschlossen. „Gerade weil das darin geregelte Verbot den meisten Abgeordneten viel zu weit geht, ist es faktisch ausgeschlossen, dass die Verordnung in ihrer jetzigen Form beschlossen wird“, so das Umweltministerium.

Es zeichnet sich auch noch keine parlamentarische Mehrheit für den Entwurf (selbst in einer geänderten Fassung) ab. Sollte die Verordnung das Parlament passieren, muss in der Folge auch der Rat (also die Mitgliedstaaten) der Verordnung zustimmen. Es ist daher vollkommen offen, ob und in welcher Form und mit welchem Inhalt ein Pflanzenschutzmittelverbot kommen wird.

Biosphärengebiete gehören gar nicht in die Kategorie

Klar sei aber, dass die Biosphärengebiete schon jetzt nicht als naturschutzrelevante Kategorie in den sensiblen Gebieten genannt sind. Die Landesregierung sei sich darin einig, dass mit einem Pflanzenschutzmittelverbot nach der Verordnung in der aktuellen Form keine sinnvolle Landwirtschaft auf den betroffenen Flächen mehr möglich wäre.

Gerade weil das darin geregelte Verbot den meisten Abgeordneten viel zu weit geht, ist es faktisch ausgeschlossen, dass die Verordnung in ihrer jetzigen Form beschlossen wird. Umweltministerium

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich mit einem entsprechenden Schreiben bereits an die Präsidentin der EU–Kommission gewandt. Unabhängig von einem bestimmten Gebiet gebe es aber auch keine Garantie, dass es nicht zu gesetzlichen Änderungen komme. Auch ohne Biosphärengebiet könne also niemand garantieren, dass es künftig keine Änderungen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, beispielsweise durch den Gesetzgeber, geben werde.

Es ist derzeit völlig offen, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt eine Wiederherstellungsverordnung final kommen wird. Umweltministerium

Was die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur angeht, erklärt das Umweltministerium wie folgt: „Es ist derzeit völlig offen, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt eine Wiederherstellungsverordnung final kommen wird. Weder in dem Ausgangsentwurf der EU–Kommission, noch im Entwurf, der vom EU–Parlament eine Mehrheit erhalten hat, sind Regelungen speziell für die Biosphärengebiete, noch ein Pflanzenschutzmittelverbot enthalten.“