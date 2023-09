Micha Marx am Samstag, Open Stage am Freitag

Das Programm in der Rätsche am Freitag, 15., und Samstag, 16. September sieht wie folgt aus: Freitagabend, 20 Uhr: „Treffpunkt Open Stage“: Ein neues Format in der Rätsche: Bei der Open Stage bekommen Künstler verschiedenster Sparten jeweils zehn Minuten auf der Rätschebühne. Ob solo, im Duo oder als Gruppe — sei es mit dem allerersten Auftritt oder als erfahrener Bühnenhase. Durch den Abend führt und jongliert Chris Blessing.Wer Lust hat, bei Open Stage auf der Bühne mitzumachen, kann sich per Email an: [email protected] anmelden. Eintritt fünf Euro.

Samstagabend, 20 Uhr: Comedy mit Micha Marx: „Lauchangriff — Kritzeleien von der Ökofront“: Dem Talent und Innovationsgeist von Micha Marx kann man sich nur schwer entziehen, so die Ankündigung. Wer bei ihm im Publikum sitzt, erlebt einen Comedyabend aus herrlichen Anekdoten, erzählt durch detaillierte Kritzeleien und viel Wortwitz.

Sein erstes Soloprogramm „Vom Leben gezeichnet“ wurde mit mehreren Kleinkunstpreisen ausgezeichnet. Das jetzige, zweite Bühnenprogramm „Lauchangriff — Kritzeleien von der Ökofront“ enthält hundert Prozent ökologische Comiczeichnungen, die in gewohnter Marx–Manier seine Wortpointen „untermalen“: Machen grüne Smoothies high, wenn man heimlich eine Überdosis Globuli reinmixt? Gibt es Kondome aus Naturfasern, und wenn sie nicht funktionieren, wird mein Kind dann wenigstens Veganer? Eintritt neun bis 17 Euro.