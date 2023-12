„Mehr Gelassenheit und Respekt füreinander bitte“

In unserer Serie „Das war mein Jahr“ sprechen Menschen von der Laichinger Alb im Interview zum Ende des alten und Beginn des neuen Jahres über das, was sie 2023 bewegt hat und was sie 2024 aus heutiger Sicht umtreiben wird. Ute Schiffbauer, Administratorin der Wirtschaftsvereinigung Laichingen, spricht über ihren anstehenden Schritt in den Ruhestand und die mangelhafte Versorgung mit Hausärzten auf der Laichinger Alb.

Frau Schiffbauer, welches war für Sie das bedeutendste Ereignis in diesem Jahr ?

Der erneute Krieg zwischen den Palästinenser und den Israelis. Belastend ist für mich, dass der alte Konflikt wieder so heftig auflebt und sich vor allem brutal gegen Zivilisten richtet.

Was wünschen Sie sich privat für das kommende Jahr?

Mehr Frieden auf der Welt. Wir haben so viele Probleme in der Welt wie Hunger, Klimaveränderung, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und so weiter. Da braucht es doch nicht auch noch weitere Kriege.

Welche Aktion oder Veranstaltung in der Region faszinierte Sie 2023?

Natürlich die Regionalmesse „respektra“ - eine tolle Veranstaltung mit gutgelaunten und interessierten Besuchern. Hervorheben möchte ich das gute und freundschaftliche Miteinander der Aussteller. Es hat einfach Spaß gemacht, dabei zu sein.

Was fehlt Ihnen in der heutigen Zeit, auf was sollten die Menschen mehr achten?

Das ganze Jahr und besonders in der Weihnachtszeit wird es immer hektischer. Es wäre schön, wenn wir wieder mehr Gelassenheit und Respekt im Umgang miteinander erleben könnten.

Gibt es bei Ihnen Familientraditionen zu Weihnachten?

Ja, bei uns gibt es eine Familientradition: Am Heiligabend gibt es Frankfurter Würste und Kartoffelsalat zum Essen.

Was macht Weihnachten für Sie aus?

Ganz kurz gesagt: Weihnachten ist Familie.

Leben Sie gewisse Traditionen zum Fest?

Bei uns ist das Singen von Weihnachtsliedern immer sehr wichtig.

Thema Christbaumschmuck: Mögen Sie es eher traditionell oder modern?

Unser Baum ist eher traditionell: Schöne Kugeln, Fröbelsterne und ganz viele Lichter.

Wie steht es bei Ihnen um die viel gepriesenen „Guten Vorsätze zum neuen Jahr“?

Die guten Vorsätze sind leider sehr schnell vergessen. Deshalb nehme ich mir keine mehr vor.

Welche großen Projekte stehen für Sie privat im kommenden Jahr an?

Ein neuer Lebensabschnitt durch meinen Renteneintritt seht an. Mal sehen - mehr Zeit für alte und neue Hobbys? Ein paar Ideen habe ich schon.

Was wird für Laichingen 2024 besonders wichtig?

Die Kommunalwahlen stehen an und es wird interessant, für welche Schwerpunkte die einzelnen Bewerber sich stark machen.

Welches große Thema sollte im Sozialsektor der Region dringend angepackt werden?

Die immer schwierigere Hausarztversorgung ist für mich ein sehr großes Anliegen. Hier bedarf es dringend einer Lösung.

Was wird für die lokale Wirtschaft und die Wirtschaftsvereinigung Laichingen wichtig im Jahr 2024?

Nach unserem erfolgreichen Jubiläumsjahr 2023 steht das kommende wieder ganz im Focus, den Laichinger Standort für unsere Mitgliedsbetriebe zu stärken. Hierfür sind verschiedene neue Aktionen in Planung. Unsere „Emma bringts“-Plattform wird sich neu aufstellen und erhält einen angepassten Neustart.