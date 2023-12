Marion König im Interview: „Von guten Vorsätzen halte ich nichts“

In unserer Serie „Das war mein Jahr“ sprechen Menschen von der Laichinger Alb im Interview zum Ende des alten und Beginn des neuen Jahres über das, was sie 2023 bewegt hat und was sie 2024 aus heutiger Sicht umtreiben wird. Den Anfang macht Marion König, die Leiterin der Laichinger Stadtbücherei. Sie verrät, wie sie Weihnachten feiert und auf was sie sich im neuen Jahr freut.

Frau König, was war für Sie persönlich das bedeutendste Ereignis in diesem Jahr und warum genau?

Die Stadtbücherei Laichingen wurde in diesem Jahr so intensiv genutzt wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Menschen treffen sich seit Jahresbeginn 2023 wieder ungezwungen in unserer Einrichtung und wir spüren, wie wichtig die Stadtbücherei als gemeinschaftsstiftender Ort für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Die Ausleihzahlen für alle Medien sind höher als vor der Corona-Krise, Veranstaltungen sind gefragter denn je. Am allermeisten freue ich mich darüber, dass uns so viele junge Familien aufsuchen, die ihren Kindern das Lesen, Bücher und die Stadtbücherei bewusst schmackhaft machen wollen.

Was wünschen Sie sich privat für das kommende Jahr?

In erster Linie Gesundheit.

Welche Aktion, Veranstaltung in der Region fasziniert Sie ganz besonders und warum?

Wenn ich an Laichingen denke, dann sind es viele kulturelle Beiträge, wie zum Beispiel die Stunde der Kammermusik, Veranstaltungen der Volkshochschule oder der Stadtbücherei, welche die Stadt für mich liebenswert machen. Sehr gerne erinnere ich mich an das Stadtfest bei wunderschönem Wetter und riesigem Zulauf, an das Flugplatz- und Drachenfest oder an die Respektra, die das große Spektrum an Gewerbetreibenden auf der Laichinger Alb aufzeigte.

Nach der oft stressigen Vorweihnachtszeit findet sich in diesen Tagen der eine oder andere Moment zum Innehalten. Auf was sollten die Menschen mehr achten?

Oft hängen wir mit unseren Gedanken in der Vergangenheit fest, beschäftigen uns mit Sorgen oder denken über die Zukunft nach, in der Hoffnung, dass sich ein zufriedener Zustand einstellt. Wir sollten darauf achten, mehr im Hier und Jetzt zu sein und den Moment zu genießen.

Wie feiern Sie und Ihre Familie traditionell Weihnachten?

An Heiligabend schmücken wir vormittags den Christbaum und gehen nachmittags zum Krippenspiel in die katholische Kirche. Nach dem Abendessen kommt das Christkind und bringt Geschenke. Die Weihnachtsfeiertage verbringen wir mit unserer Familie in Oberschwaben.

Was macht für Sie Weihnachten aus?

Besinnung auf das Wesentliche und auf das Weihnachtsgeschehen, Zeit der Ruhe und des Zurückschaltens, Zeit mit der Familie und Freunden verbringen.

Haben Sie eine spezielle Weihnachtsgeschichte aus Ihrer Kindheit, an die Sie jedes Jahr denken?

Charles Dickens‘ Weihnachtsmärchen begleitet mich bereits seit vielen Jahren. Es ist eine Mahnung an die Freundlichkeit und Nächstenliebe, die uns besonders an Weihnachten einander näherbringen soll. Scrooge als ewiger Miesepeter ist die richtige Person, um zu zeigen, dass man seine Einstellung zum Leben völlig auf den Kopf stellen kann. Aber auch Astrid Lindgrens winterliche Erzählungen liebe ich, weil sie eine wohlige und warme Atmosphäre schaffen.

Christbaumschmuck eher traditionell oder modern? Was hängt an der Tanne?

Zwischen altem Christbaumschmuck tummeln sich Basteleien meiner Tochter. Unser Baum darf bunt sein und auch ein bisschen krumm.

Was halten Sie von guten Vorsätzen zum neuen Jahr?

Von guten Vorsätzen halte ich nichts, weil ich sie sowieso nicht einhalte.

Was wird es an Neuerungen in der Stadtbücherei geben?

Noch mehr als bisher möchten wir mit den Geräten unserer Digithek experimentellen Raum bieten für Ideen, Potentiale und Do-it-yourself-Projekte. Auch schwebt mir ein Literatur- oder Lesekreis für Erwachsene und ein fest installierter Leseclub für Kinder vor. Alle Ideen benötigen Raum, den wir nur begrenzt zur Verfügung haben. Hier hoffe ich auf eine zeitnahe räumliche Erweiterung im Haus, die notwendig ist, um zukunftsfähig zu bleiben.

Freuen Sie sich auf etwas ganz Bestimmtes in der Stadtbücherei?

Ab Januar wird Daniela Züllinger unser Team verstärken. Sie folgt auf Lena Findeisen, die im Sommer eine neue Stelle angetreten hat. Ich freue mich darauf, dass unser Team wieder vollständig sein wird. Ansonsten denke ich an die vielen kleinen und großen Leser und Besucher, die unsere Einrichtung tagtäglich beleben.