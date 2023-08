Die Laichinger Feuerwehr musste am frühen Sonntagmorgen zu einem Einsatz nach Suppingen ausrücken. Während der eigentliche Einsatz eher Routine gewesen zu sein scheint, ist die Ursache aber kurios.

Offenbar war es in der Nacht von Samstag auf Sonntag einem Mann im Untergeschoss eines Wohnhauses in Suppingen doch ein wenig kühl geworden. Das Thermometer zeigte Temperaturen von unter 15 Grad Celsius, deswegen befeuerte der Bewohner einen Holzofen. Allerdings gab es ein Problem: Laut Polizei wird das Gebäude derzeit offenbar zurückgebaut und der Kamin sei bereits entfernt worden. Somit hatte der Holzofen keinen richtigen Rauchabzug mehr und rauchte in der Folge in das Gebäude hinein.

Feuerwehr rückt mit fünf Fahrzeugen an

Um 2.25 Uhr rief der Bewohner wegen der starken Rauchentwicklung die Feuerwehr. Die rückte dann auch mit fünf Fahrzeugen an, ebenso wie der Notarzt und ein Rettungswagen des DRK Blaubeuren, ein weiterer Rettungswagen des ASB Merklingen sowie die Polizei.

Feuerwehrleute betraten das verrauchte Gebäude unter Atemschutz, legten den Ofen still, löschten Glutnester im Ofen ab und belüfteten das Gebäude. Das Gebäude blieb bewohnbar und wurde nach circa zweistündigem Einsatz der Rettungskräfte mit „abgeschalteter Heizung“ an den Bewohner übergeben, der die Aktion glücklicherweise unverletzt überstanden hatte.