Louis Schumann verlässt den SAT

Der Schwäbische Alb Tourismusverband mit einem Verbandsgebiet von zehn Landkreisen und einem Stadtkreis habe in den vergangenen Jahren Herausragendes für die Urlaubsregion Schwäbische Alb geleistet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zusammen mit den Mitgliedslandkreisen und -städten, den Marketing- und Wirtschaftspartnern, den Mitgliedern der Arbeitskreise und den Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle in Bad Urach entwickeltze der Tourismus auf der Schwäbischen Alb neue Qualitäten. Maßgeblich für diesen Erfolg stehe Geschäftsführer Louis Schumann, der vor rund acht Jahren als beruflicher Quereinsteiger zum Team gefunden hatte. Nun hat Schuhmann zum Bedauern des Vorstands und der ganzen Tourismusfamilie des SAT aus persönlichen Gründen seinen Vertrag zum Ende des Jahres gekündigt.

„Auch wenn es für eine Verabschiedung oder Laudatio noch zu früh ist, möchte ich doch festhalten, dass wir mit Louis Schumann einen Kämpfer und mutigen „Löwenmensch“ für die Alb verlieren“, so Mike Münzing, Vorsitzender des SAT. Die Stärkung der Dachmarke Schwäbische Alb durch die Gründung von Pools in den Hauptgeschäftsfeldern, der Ausbau der Markenpartnerschaften, das Vernetzen in den Tourismus des Landes und Bundes, die Entwicklung weiterer Premiumangebote im Bereich Wandern und Radfahren, aber vor allem die Etablierung Deutschlands größter Gästekarte, die sowohl touristische Erlebnisse als auch den gesamten ÖPNV inkludiert, tragen seine Handschrift.

„Für die Zeit beim SAT und die vielen gemeinsamen Erlebnisse bin ich sehr dankbar. Es waren acht lehrreiche und spannende Jahre. Besonders stolz machen mich die als Team erreichten Erfolge, insbesondere die Einführung der Alb Card 2020. Auch nach meinem Weggang werde ich der Schwäbischen Alb, dem Verband und seinen Mitgliedern verbunden bleiben“, resümiert Louis Schumann.

Mike Münzing zeigt sich abschließend optimistisch: „Die Entwicklung des Schwäbische Alb Tourismus lässt uns motiviert und positiv nach vorne blicken. Gemeinsam haben wir die Alb auf einen fantastischen Weg gebracht. Nun gilt es, daran anzuknüpfen und die Region mit ihren touristischen Angeboten kreativ, nachhaltig und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.“