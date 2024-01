Laichingen

Lichtmeßtagung 2024 des Kreisbauernverbands Reutlingen

Laichingen / Lesedauer: 1 min

Der Kreisbauernverband Reutlingen veranstaltet am Freitag, 2. Februar, 10 Uhr, alle Mitglieder mit ihren Familien, die Landfrauen und die Landjugend sowie Interessierte seine Lichtmeßtagung in der Gemeindehalle in St.