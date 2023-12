Den Spitzkohl halbieren, Strunk entfernen und in feine Streifen schneiden oder hobeln. Zwiebel und Karotte schälen und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Die Jackfruit abtropfen lassen und in kleine Würfel schneiden, mit wenigen Tropfen Liquid Smoke und Salz marinieren und in einer Pfanne mit heißem Öl knusprig braten, auf einem Küchentuch abtropfen lassen. Einen Teil des Spitzkohls, samt den Zwiebel und Karotten ebenfalls farblos andünsten. Eine Dose der Chickpeas abtropfen, die andere mit Saft in einen Mixer geben, fein mixen, in eine Schüssel geben. Das angeschwitzte Gemüse samt gehackter Petersilie zugeben und mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel vermengen und abschmecken.

Den Nudelteig in 10 cm dicke Bahnen schneiden, mit Olivenöl bepinseln. Die Gemüsemasse in einen Spritzbeutel füllen und so die Masse mittig auf dem Nudelteig verteilen. Die Seiten einklappen und mit einem runden Gegenstand in ca. 5 cm Abstand die Taschen verschließen, mit einem Messer durchtrennen und die Ränder zusammendrücken. In einem Topf mit Salzwasser sieden lassen, bis die Maultaschen oben schwimmen, kurz abtropfen lassen und in heiße Öl anbraten. Den Spitzkohl in einem Topf anbraten, mit Salz und Pfeffer abschmecken und bissfest garen.