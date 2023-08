Für viele ist die Urlaubs– und Sommerzeit auch mit Lesen verbunden. Was gibt es Schöneres, im Urlaub daheim auf dem Balkon, am Strand zu liegen oder vielleicht auch auf einer Bank bei einer Berghütte zu sitzen und in einem guten Buch zu schmökern. Stadtbüchereileiterin Marion König hat für Lesefans einige interessante Buchtipps zusammengestellt.

"Otto fährt los" von Madlen Ottenschläger

Otto ist ein klassischer Campingbus, den man für einen Urlaub mieten kann. Und genau das machen Mama, Papa und ihre beiden Kinder Juli und Gusti. Hund Anni darf natürlich auch nicht fehlen! Auf nach Schweden! Weil Otto aber ein besonderer Bus ist, beginnt das Abenteuer schon zu Hause. Es passen nicht alle Kuscheltiere ins Auto? So ein Quatsch! Als Papa nicht guckt, macht Otto sich breiter, schon geht’s.

Und als Juli im Urlaub eines Nachts Angst hat, erzählt Otto ihr von seinen Abenteuern. In diesen Sommerferien erleben Otto und seine Urlaubsfamilie einen bunten Reigen von schwedenschönen Abenteuern: Bullerbü-Feeling auf dem Bauernhof von Bengt und Lykke, das Mittsommer–Fest, Zimtschnecken und Kakao an Regentagen, Meer, Trolle, Blaubeerwälder und Seen.

"Ein Sommer, der nie enden soll" von Debbi Michiko Florence

Schon immer hat Mai die Sommerferien mit ihrem besten Freund Zach verbracht. Das war die schönste Zeit des Jahres. Doch vor zwei Sommern hatte ihr bester Freund sie wahnsinnig gekränkt. Und als seine Familie kurz darauf nach Japan zog, war Mai erleichtert: Nie wieder Zach! Aber dieses Jahr sind sie zurückgekehrt und der Familienurlaub steht wieder an.

Wenn Mai schon den Sommer mit Zach verbringen muss, dann kann sie sich wenigstens den perfekten Racheplan ausdenken. Nur ist Zach nicht mehr der Junge, der er damals war, und Mais Erinnerungen sind nicht die ganze Wahrheit über das, was zwischen ihnen passiert ist. Jetzt muss sie entscheiden, was aus ihnen beiden werden soll.

"22 Bahnen" von Caroline Wahl

Der Debütroman von Caroline Wahl wirkt lange nach. Die Protagonistin Tilda studiert Mathe, arbeitet an der Kasse eines Supermarkts und geht nach der Arbeit schwimmen. So weit nichts Ungewöhnliches, jedoch warten zu Hause ihre alkoholkranke Mutter und die kleine Schwester, die Tilda über alles liebt, auf sie. Traumatisiert durch die Sucht der Mutter und den Verlust eines Freundes in ihrer Jugend wagt Tilda nicht, an ein Leben abseits ihrer Routinen und der Betreuung der kleinen Schwester zu denken.

Als plötzlich Viktor in ihr Leben tritt und ein Professor ihr eine Doktorandenstelle im entfernten Berlin nahelegt, gerät ihr Leben aus dem Takt. Die Autorin wirft viele Fragen auf: Darf Tilda nach Berlin? Wie weit reicht die Verantwortung für ihre Schwester? Wann kann man Vergangenes loslassen und wie wird man glücklich in einer Welt, in der einem nichts geschenkt wird? Das Buch zieht inhaltlich so in seinen Bann, dass man es schwer aus der Hand legen kann und noch lange mit sich trägt.

"Die Tage in der Buchhandlung" Morisaki von Satoshi Yagisawa

Die 25–jährige Takako hat einen Job, eine Wohnung in Tokio und einen festen Freund. Als dieser ihr eines Abends freudig eröffnet, er werde heiraten — und zwar eine andere — fällt sie aus allen Wolken. Vor Kummer verkriecht sie sich und kündigt ihren Job. Als ihr Onkel ihr anbietet, eine Zeitlang in seinem Antiquariat im berühmten „Bücherviertel“ Tokios, Jimbōchō, auszuhelfen und dort auch unterzukommen, findet sie das zwar zunächst alles andere als reizvoll, willigt aber ein.

Doch in dem kleinen Zimmer über dem Laden, inmitten von Büchern, entdeckt sie ihre Leidenschaft fürs Lesen — und schöpft allmählich wieder neue Kraft. Satoshi Yagisawa erzählt in seinem Bestseller schnörkellos, leichtfüßig und charmant von einer jungen Frau, die durch die heilsame Kraft des Lesens zurück ins Leben und zu neuen Freundschaften findet.

"So weit der Fluss uns trägt" von Shelley Read

Colorado, Ende der 1940er–Jahre: Die 17–jährige Victoria lebt nach dem Tod ihrer Mutter allein mit dem Vater und dem Bruder in einem kleinen Ort am Gunnison River. Ihr Vater bewirtschaftet die Pfirsich–Farm, die der Familie ein kleines Einkommen sichert. Victoria unterstützt, wo sie kann. Als sie unverhofft einem Fremden begegnet, verliebt sie sich in ihn.

Die beiden schmieden Zukunftspläne. Doch der Hass des Dorfes auf den jungen Mann indigener Herkunft bringt beide in große Gefahr. Schließlich muss Victoria in die Wildnis fliehen und um das nackte Überleben kämpfen. Die US–amerikanische Autorin legt mit diesem Debüt einen Roman über das karge und entbehrungsreiche Leben in den Elk Mountains in Colorado Mitte des letzten Jahrhunderts vor, in dem Minderheiten verfolgt und Andersdenkende aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Spannend und unterhaltsam wird der Überlebenswille Victorias erzählt, die trotz schmerzlicher Verluste dem Schicksal die Stirn bietet.

"Endlich Wochenende — endlich raus ins Abenteuer" von Stephan Bernau

Mit diesem Buch steht einem Kurztrip nichts mehr im Weg. Deutschland bietet unendliche Wanderwege, perfekte Radelstrecken und erfrischende Seen. Diese zu entdecken lohnt sich! „Endlich Wochenende — Deutschland“ nimmt den Leser mit auf 22 Wochenendabenteuer, verteilt auf 44 Outdooraktivitäten quer durchs Land und lädt dazu ein, stille Wälder zu erkunden, entspannte Stadtrundgänge zu unternehmen oder sich in türkisblauen Seen zu erfrischen.

52 kleine & große Eskapaden in Deutschland mit Genuss

Ob Hüttentour, Verkostung oder Picknick — 52 kleine und große „ESS–kapaden“ für Genießer warten. Für wenige Stunden, einen Tag oder ein Wochenende, allein, mit Freunden oder der Familie, hier finden alle ihre Ausflugsidee. Es ist so einfach, mehr zu erleben als das Bekannte, also ab nach draußen mit den wohl leckersten Touren durch die Heimat!