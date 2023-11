Laichinger Unplugged-Gruppe sucht neue Musiker

Für das neue Projekt des Vereins „Kunst & Kultur in L.A.“ sucht die Unplugged-Gruppe eine Cellistin und zwei Violinistinnen. Neben älteren und junggebliebenen Musikstücken werden auch Eigenkompositionen gesucht und arrangiert, aber auch jedes Cover bekommt seine eigenen Charakter, heißt es in einer Pressemitteilung. In den Proben werden die Stücke gemeinsam erarbeitet und kommen regelmäßig in einem Konzert zur Aufführung. Die Proben finden ein- bis zweimal monatlich am Sonntagnachmittag statt. Interessierte melden sich unter i[email protected] oder unter Telefon 07333/7644 bzw. 0172/7801877.