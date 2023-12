Noch ist es die Weihnachtsdekoration, die Häuser und Straßen hell erleuchtet und bald steigen dann die Silvesterraketen in den Nachthimmel. Doch schon jetzt machen sich die Laichinger Festivals bereit, um im Sommer ihr musikalisches Feuerwerk abzubrennen.

Das „Rock dein Leben“ hat sich mit „Eisbrecher“ eine absolute Spitzenband als Headliner für die 2024er Ausgabe gesichert und die zweite Ausgabe des Alb Vibrations bietet in diesem Jahr erstmals einen Campingplatz an und holt das deutsche Musikprojekt Glockenbach auf die Schwäbische Alb.

Der Laichinger Flugplatz rockt auch im kommenden Jahr vom 25. bis 27. Juli Flugplatz Laichingen weiter. Bereits zum fünften Mal schlägt das Rock dein Leben, das manche schon als schwäbisches Wacken mit Alpen-Flair Charakter bezeichnen, wieder die Zelte auf. Mittlerweile ist die dreitägige Veranstaltung ein prägendes Musikhighlight im Alb-Donau-Kreis und weit darüber hinaus. Im Sommer 2023 kamen wieder mehrere tausende Tages- und Wochenendbesucher des Festivals voll auf ihre Kosten.

Ob Deutschrock, Heavy Metal, Schlager oder Volksmusik, für jeden Geschmack ist was dabei. Dieses bewusst gemischte Programm, gepaart mit vielen Attraktionen und Events rund ums Festival ist wohl das Erfolgskonzept dieser Veranstaltung. Gelobt werden neben der reibungslosen Organisation, die Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden, Landwirten und Anliegern die wohl beispiellose Sauberkeit der Sanitären Anlagen. Auch den Fans wird ein Lob ausgesprochen, die stets friedlich und ausgelassen feiern und das Gelände top aufgeräumt hinterlassen.

Eisbrecher und Ikke Hüftgold

Für die fünfte Auflage werden auf dem 26.000 Quadratmeter großen Areal wieder namenhafte Bands und Solokünstler auftreten. Unter anderem werden sich die europaweit bekannte Band Eisbrecher oder auch der Partyschlager Star Ikke Hüftgold die Klinke in die Hand geben. Es wird eine der letzten Festival Shows von Hüftgold sein, da die Mallorca-Ikone angekündigt hat, im kommenden Jahr seine Karriere zu beenden.

Die meisten Bands kommen aus dem deutschsprachigen Raum und sind teilweise internationale Headliner. Deutschrock trifft auf Heavy Metal, Partyschlager auf Cover Bands und nicht zu vergessen klassische Blasmusik von der Stadtkapelle Laichingen. Ein weiteres Highlight ist wie jedes Jahr der Dosentier-Wettbewerb mit Weltrekordversuch, bei dem das Pfand der Dosen nicht auf der Wiese liegenbleibt, sondern einem sozialen Zweck gespendet wird.

Auf dem 3000 Quadratmeter großen Infield gibt es genügend Platz zum Feiern. Auf einer Großbühne und vielen Attraktionen und Höhepunkte im Umfeld, werden die Musiker ohne große Verzögerungen ein Hit nach dem anderen präsentieren. Verschiedenste, teilweise lokale Getränke-/Essenstände sorgen auch 2024 dafür, dass den Besuchern die Energie zum Feiern nicht ausgeht.

Alb Vibrations diesmal mit Camping

Auch das Alb-Vibrations steht mit seiner zweiten Auflage in den Startlöchern. Am Freitag 7. Juni und Samstag 8. Juni steht am neuen Veranstaltungsort, direkt bei Burkhardt Frucktsäfte in Machtolsheim alles unter dem musikalischen Motto elektronischer Tanzmusik.

Das Alb Vibrations 2024 soll für die Besucher nicht nur ein Festival sein, sondern eine Reise in eine andere Welt, heißt es vom Veranstalter Sebastian Freisler. Gäste sollen dabei nicht nur die heißesten Beats, sondern auch das Festivalambiente, Kunstinstallationen, kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr genießen. Tagsüber ist Entspannen angesagt, nachts wird gefeiert feiern.

Brennan Heart, Glockenbach und MATTN

In diesem Jahr wird es erstmals die Möglichkeit zum Zelten geben, frei nach dem Motto: „Unter dem Sternenhimmel tanzen, Lagerfeuergeschichten teilen und die Gemeinschaft der Festivalgänger spüren.“ Für die richtige Musik sorgen internationale EDM-Künstler und Künstlerinnen.

Am Freitag gehört die Bühne den DJanes. An den Turntables sind die weiblichen Szenegrößen MATTN, BJONES, Doninique Jardin sowie Denise Schneider, L.I.F. und die Gewinnerin des Local Contest vertreten. Am Samstag sorgen Brennan Heart, Glockenbach, DJs from Mars, Axmo, 2Elements, Basskiller sowie Luca Santiago, DJ Jägi und Albatros & Mr. Bay für das musikalische Programm.

Für beide Festivals ist der Ticketverkauf bereits gestartet. Das Alb-Vibrations bietet noch bis zum 31. Dezember ein Early-bird-Special.