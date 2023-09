Laichingen feiert Erntedank

Die evangelische Kirchengemeinde Laichingen feiert am Sonntag, 1. Oktober, das Erntedankfest in der Laichinger Albanskirche. Die Kinderkirche und der Posaunenchor gestalten diesen Gottesdienst für alle Generationen mit.

Die Kirchengemeinde freut sich über Gaben für den Erntedankaltar. Diese können am Freitag, 29. September, von 14 Uhr bis 17 Uhr und am Samstag, 30. September, von 8 Uhr bis 12 Uhr in der Kirche abgegeben werden. Die Lebensmittel kommen anschließend dem Tafelladen in Laichingen zugute. Dieser freut sich über Lebensmittel aller Art. Kinder sind eingeladen, Körbchen mit ihren Erntegaben zum Gottesdienst mitzubringen und am Erntealtar dazuzustellen.