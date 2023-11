„Lady Sings The Blues“ im COSY in Laichingen

Die Eventlocation COSY in Laichingen öffnet am heutigen Donnerstag, 9. November, ihre Türen für die nächste Kulturveranstaltung der Alb Live Konzertreihe. Der Abend folgt dem Motto „Lady Sings The Blues“ und verspricht einen gemütlichen Abend mit entspanntem Jazz und Blues.

Das Laichinger Publikum erwartet an diesem Abend Songs von legendären Künstlerinnen wie Billie Holiday, Sarah Vaughn, Etta James und vielen weiteren großen Jazz- und Blues Sängerinnen aus vergangenen Jahrzehnten. Billie Holiday, auch bekannt als „Lady Day“, war eine der einflussreichsten Jazz- und Blues-Sängerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre einzigartige Fähigkeit, Emotionen in ihren Gesang zu legen und ihre unverkennbare Interpretation von Stücken wie „Strange Fruit“ und „God Bless the Child“ haben sie zur Legende gemacht. Sarah Vaughn, mit ihrem außergewöhnlichen Stimmumfang, und Etta James, die mit ihrer kraftvollen und gefühlvollen Stimme Herzen eroberte, sind weitere Ikonen dieses Genres.

Dargeboten werden die Songs von dem Stuttgarter Jazz- und Bluesquartett, bestehend aus der Sängerin Biggi Bender, dem Pianisten Jean-Pierre Barraqué, Thomas Keltsch am Schlagzeug und dem Kontrabassisten Steffen Knauss.

Während des Konzerts wird das COSY ein herbstliches Drei-Gänge-Menü servieren. Gäste, die die Livemusik lediglich zu einem Glas Wein und einem kleinen Snack genießen möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro (53 Euro mit Menü, 47 Euro vegetarisches Menü) wobei der Eintritt im Menüpreis bereits enthalten sein wird. Einlass ist um 18.30 Uhr. Eine vorherige Sitzplatz- und Menü-Reservierung unter der E-Mail-Adresse hallo@cosy-laichingen wird empfohlen.

Biggi Bender, ehemalige Frontfrau der Mundartband „Wendrsonn“, begeistert ihr Publikum mit ihrer facettenreichen Stimme, die von rauchig-bluesigen Tönen bis zu sanftem Jazz reicht. Sie verleiht ausgewählten Songs ihre ganz eigene charmante Note und spielt dabei mit vielschichtigen Klangfarben, die tief in der Tradition des Jazz, Soul und Blues verwurzelt sind. Jean-Pierre Barraqué, gebürtiger Franzose und vielbeschäftigter Pianist und Komponist der Stuttgarter Musikszene, verleiht mit seiner lebhaften Verspieltheit den Jazz- und Blues-Songs ihren typischen Improvisations Charakter. Thomas Keltsch, ist einer der gefragtesten Schlagzeuger im Großraum Stuttgart und verspricht mit seiner feinen Virtuosität und Spielfreude einen swingenden Groove. Am Kontrabass ist an diesem Abend Steffen Knauss zu hören, dessen Vielseitigkeit von vielen nationalen und internationalen Künstlern geschätzt wird.

Alb Live ist eine renommierte Konzertreihe, die hochwertige Livemusik in der Region der Schwäbischen Alb und des Biosphärengebiets bietet. Das Ziel der Konzertreihe ist es, die kulturelle Vielfalt auf dem Land zu fördern und die Schwäbische Alb nicht nur als touristisches Highlight zu präsentieren. Alb Live veranstaltet regelmäßig Konzerte mit regionalen und überregionalen Künstlern an exklusiven Veranstaltungsorten. Unterstützt wird die Konzertreihe durch das Kultursponsoring von regionalen Unternehmen.