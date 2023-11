Kunst & Kultur in LA geht Chorprojekt „Der Talente-Treff“ an

Nach erneut zwei voll besetzten Veranstaltungen Mitte November anlässlich des 20-jährigen Bühnenjubiläums von Kunst & Kultur in LA und überwältigender Reaktionen im Ensemble und im Publikum steht am Samstag, 25. November, das nächste Projekt an: Talente, die gern singen, tanzen und musizieren, sind willkommen, das nächste Showprogramm mit Namen „Der Talente-Treff“ mitzugestalten, heißt es in der Ankündigung von Kunst & Kultur in LA.

Neben den Showelementen entsteht auch das mobile Bühnenbild mit wechselnden Motiven. Pantomimisch in Szene gesetzt oder auch tänzerisch dargestellt, verändern sich die Botschaften. In den Gesangsproben werden alle Lieder tonal und charakteristisch auf die Sängerinnen und Sänger angepasst. Aufgeführt wird das etwas andere Chorprojekt „Der Talente-Treff“ im Juli und im November 2024 in Laichingen und im Juli 2024 in Stuttgart.

Kürzlich erreichte die Verantwortlichen eine weitere Überraschung: Das SI-Centrum Stuttgart sei interessiert an einer weiteren Veranstaltung mit Kunst & Kultur in LA, heißt es weiter. Am 4. Januar sollen in Stuttgart die weiteren Modalitäten verhandelt werden. Interessierte Ensemble-Mitglieder wären auch dann wieder dabei.

Wer Interesse hat, kommt am Samstag, 25. November, 13.30 Uhr, zum Tanztraining und um 15 Uhr zu den Gesangsproben im Veranstaltungs- & Probenzentrum von Kunst & Kultur in LA. Nähere Infos gibt es per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07333/7644 oder 0172/7801877.