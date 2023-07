Kreistagsmitglied reagiert auf AfD–Aussage von Merz

Kurt Wörner ist ein Urgestein der Laichinger CDU und sitzt aktuell für seine Partei im Kreistag des Alb–Donau–Kreises. Der langjährige Schulleiter der Anne–Frank–Realschule und Sprecher des Laichinger Helferkreises für Menschen auf der Flucht und in Not, hat sich aufgrund der kontroversen Aussagen von Friedrich Merz zum Umgang mit der AfD in einem offenen Brief an seinen Parteivorsitzenden im Bund gewandt. Darin macht er keinen Hehl daraus, dass eine Kooperation mit der Rechtsaußenpartei für ihn und viele andere Mitglieder ein Austrittsgrund ist.

„Ich fordere Sie dringend auf, Ihre Aussage über eine eventuelle Zusammenarbeit mit der AfD zu widerrufen. Sie setzen damit die weitere Mitgliedschaft in der CDU nicht nur bei mir aufs Spiel, sondern sicherlich auch bei vielen anderen Mitgliedern“, schreibt Kurt Wörner in seinem Brief an Merz. Wörner, der seit 1994 CDU–Mitglied, und sei nun mehr rund 29 Jahren für die Christdemokraten das Amt eines Kreistagsmitglieds bekleidet sowie lange Jahre Vorsitzender des Laichinger Ortsverbandes war, zeigt sich offen enttäuscht.

Grenze überschritten

Hier sei eine Grenze überschritten worden, erklärt Kurt Wörner. „Er (Friedrich Merz, Anm. d. Red.) hat die Aussage am Montag zwar zurück genommen, aber die Worte sind gefallen und haben sehr viel kaputt gemacht.“ Die Aussage habe der Partei geschadet. Wörner ist sich sicher, dass auch die allermeisten Parteimitglieder das so sehen und natürlich die Bürger.

Die AfD sei in unserer Region, obwohl sie bei den Kommunalwahlen doch hier und da zweistellige Ergebnisse einfahre, sehr schwach vertreten. So scheide jetzt beispielsweise wieder einmal der einzige Vertreter der AfD aus dem Kreistag aus, ob dessen Stelle durch die Liste nochmal nachbesetzt werden könne, sei unklar. Leider feiere die Partei andernorts aber auch Erfolge.

Im Alb–Donau–Kreis undenkbar

Als Kreisratsmitglied sei für ihn ein AfD–Landrat im Alb–Donau–Kreis überhaupt nicht denkbar. Zum einen natürlich, weil in Baden–Württemberg der Landrat von den Kreistagsmitgliedern und nicht wie in Thüringen direkt gewählt werde, zum anderen aber auch ideologisch. „Im Fall von Sonneberg, hätte ich am Tag nach der Wahl wohl eine schwarze Krawatte angezogen, obwohl ich schon seit Jahren eigentlich keine mehr trage.“

Noch hat kein offizieller Austausch der Laichinger CDU zu dem Thema stattgefunden. Dennoch werde die Aussage sicherlich bei einem der nächsten Treffen diskutiert werden. Es sei jedoch absolut klar, dass es für die Laichinger Christdemokraten überhaupt keine Schnittmenge mit der AFD gebe — „nicht jetzt und nicht später“, so Wörner.