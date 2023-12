Weihnachten ist nicht nur das Fest der Geschenke, in der Adventszeit sollte auch besonders die Nächstenliebe in Vordergrund stehen. Viele Menschen tun das indem sie diejenigen mit Spenden bedenken, die nicht so viel haben, wie sie selbst. Der Laichinger Tafelladen spielt gerade für die Schwächeren der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Umso mehr hat sich dessen Leiter Volker Pflügner gefreut, dass die Kindertagesstätte „Im Brühl“ heuer zwei Kisten mit Lebensmitteln und Pflegeprodukten als Spende vorbei gebracht hat. Das besondere daran war, dass die Aktion auf eine Idee der Kinder zurückgeht.

Rechtzeitig noch vor Weihnachten haben die Kinder der Kindertagesstätte ihre Spendenkisten am Donnerstagmorgen selbst im Laichinger Tafelladen vorbeigebracht. Viel Weihnachtliches findet sich darin, Lebkuchen, Spekulatius aber auch ganz normale Lebensmittel. Erzieherin Johanna Buck, die die Aktion koordiniert hat, berichtet, wie es dazu kam: „Wir haben die Geschichte von Sankt Martin und dem armen Bettler erzählt. Das macht immer großen Eindruck auf die Kinder.“

Manche Kinder hätten dann aber gesagt, dass das alles nur gespielt sei. Andere hätten darauf erwidert, dass es sehr wohl arme Menschen gebe. Ein Kind berichtete, dass es in Ulm arme Menschen auf der Straße gesehen hätte. „Auch, dass nicht endlos Geld aus dem Bankautomaten kommt, haben wir den Kindern erklärt“, sagt Johanna Buck.

Armut macht Kinder sehr betroffen

Dass es auch in Deutschland und in Laichingen viele arme Menschen gibt, habe die Kindern dann sehr betroffen gemacht. Und weil Sankt Martin seinen Mantel geteilt hat lag es für die Kinder nah, dass auch sie etwas mit armen Menschen teilen wollten.

Darauf hin wurden Johanna Buck und andere Kolleginnen der Kindertagesstätte aktiv und zwei Wochen lang wurde gesammelt. „Die Kinder waren sehr motiviert und so füllten sich die Kisten. Sie waren auch immer sehr stolz, wenn sie etwas mitgebracht haben und in die Kisten legen konnten.“

Kinder bringen Spenden selbst in den Tafelladen

Am Donnerstag ging es dann in den Tafelladen und während das dortige Team die Verkaufsflächen für die Öffnung vorbereitete, führte Volker Pflüger die Kinder durch den Laden und erklärte kindgerecht, wer alles einkaufen darf, wie der laden zu seinen Waren kommt und dass es neben dem Bereich für Lebensmittel auch Kleidung, Haushaltswaren und vieles andere vergünstigt zu kaufen gibt.

Zum Abschluss sagten die Kinder noch ein Gedicht zum Thema teilen auf. „Wir haben uns sehr über die Spende der Kinder gefreut. Es ist schon bemerkenswert wie die jüngsten der Gesellschaft ein Herz für ihre Mitmenschen haben.“