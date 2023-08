Katholische Kirchengemeinde lädt zu Kinderbibeltage

Die katholische Kirchengemeinde Laichingen lädt Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse zu ihren Kinderbibeltagen am Ende der Sommerferien vom 7. bis 9. September ein. Die Zusammenkünfte sind Donnerstag, 7., und Freitag, 8. September, jeweils von 14 bis 17.30 Uhr im Gemeindesaal unter der Kirche Maria Königin, Gartenstraße 18 in Laichingen. Am Samstag, 9. September, gibt es um 8.30 Uhr ein gemeinsames Frühstück mit Eltern und Geschwistern, Großeltern. Um 10 Uhr folgt der Abschluss mit einem Gottesdienst in der Kirche.

Die Anmeldung finden interessierte Eltern als Download auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.maria–regina.net. Sie kann bis zum Freitag, 25. August, im Katholischen Pfarrbüro, Gartenstraße 18, abgegeben oder im Briefkasten eingeworfen werden.

Mit Fragen wendet man sich an die Rufnummer 07333 6800 oder per Mail an [email protected]