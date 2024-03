Ich erinnere mich noch daran, als ich vor vielen Jahren als kleiner Stöpsel meinen Großvater zu einer Gemeinderatssitzung begleiten durfte. Insgesamt 50 Jahre hat mein Großvater Kommunalpolitik gemacht. Damals wurde in den Ratssälen noch geraucht, auf dem Tisch standen nicht nur antialkoholische Getränke und teilweise wurde mit deutlich härteren Bandagen (oder Formulierungen) argumentiert als heute. Ich will nicht sagen, dass das die guten alten Zeiten waren. Aber ich habe durchaus gemerkt, dass die Ratsmitglieder von ihren Mitbürgern sehr respektiert wurden, selbst von denen, die ein anderes Parteibuch oder eine andere Meinung hatten.

Heute ist es deutlich härter, das so wichtige Ehrenamt des Ratsherren oder der Ratsfrau auszuüben. Die Kritik aus der Bevölkerung nimmt zu und der Ton wird oft scharf. Gleichzeitig beschränken steigende Pflichtaufgaben die Gestaltungsfreiheit und wenn man ehrlich ist, werden die Themen, über die entschieden werden muss, immer komplexer. Nicht zuletzt leben wir in Zeiten, in denen Freizeit rar ist und in Teilen sogar für einen Nebenverdienst genutzt werden muss.

Dennoch muss es Menschen geben, welche die Zügel in der Region in der Hand halten, die von hier kommen und die Wünsche der Menschen vor Ort realisieren, die Probleme kennen, sie beseitigen oder zumindest deren Auswirkungen lindern. Es ist ein Amt, das sehr viel Engagement erfordert, aber auch sehr erfüllend ist. Ein Ehrenamt für echte Macher, Gestalter, Demokraten. Deswegen ermutige ich alle politisch interessieren Bürger, ob alt oder jung oder irgendwo dazwischen: Finden Sie ihre Gruppe oder ihre Partei und kandidieren Sie.