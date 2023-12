Josef und Maria haben Geschichten im Gepäck

Seit Montag, 11.Dezember, sind Maria,Josef und der Esel auf dem beschwerlichen Weg nach Bethlehem unterwegs. Gestartet sind die drei liebevoll gestalteten Holzfiguren tief im Wald am Parkplatz Höhle (Foto: Zeifang)). In ihren Satteltaschen haben sie abgeschlossene Geschichten für Jung und Alt dabei. Jeden Tag werden sie an einem anderen Ort zum Finden sein und sie wollen vielen verschiedenen Menschen begegnen und zum Treffpunkt werden. Das Ziel der kleinen Reisegruppe ist die Albanskirche. Dort werden sie an Heiligabend, 24.Dezember, anreisen.