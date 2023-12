Jetzt fürs Blutspenden anmelden

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zum Blutspenden auf. Nächste Termine sind am Weihnachtswochenende, Freitag, 22. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr und am Samstag, 23. Dezember, von 10.30 bis 15.30 Uhr in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen.

Als Dankeschön erhalten Blutspender eine Emaille-Tasse im DRK-Design.

Das DRK beschreibt den Ablauf: „So einfach läuft‘s: Termin reservieren und mit einer Blutspende in weniger als einer Stunde Zeit bis zu drei Menschen helfen! Die reine Blutentnahme dauert dabei circa zehn Minuten. Die restliche Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen des Spenderfragebogens, das vertrauliche Arztgespräch und die Ruhepause im Anschluss an die Blutspende benötigt.“

Anmeldung unter www.blutspende.de/termine