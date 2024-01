Jesu Christi Botschaft für junge Menschen

Seit Herbst ist Johanna Maier die neue Jugendreferentin des CVJM Laichingen. Ihr langjähriger Vorgänger Chris Trieb ist aber weiter - wenn auch in neuer Position - mit im Haus an der Laichinger Goethestraße, wo die örtliche Sektion des Christlichen Vereins junger Menschen ihren Sitz hat. Was die beiden in der christlichen Jugendarbeit auf der Alb machen und was ihre Motivation ist, erklären sie im Gespräch.

Der CVJM gilt als die weltweit größte Jugendorganisation und ist christlich orientiert, im Prinzip über die Konfessionsgrenzen hinweg, in der Praxis jedoch eher dem Protestantismus nah. So auch in Laichingen. „Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen“, sagt Johanna Maier. Allerdings definiert der Laichinger CVJM ganz klar die Richtung: „Bei uns sollen junge Menschen Jesus Christus kennen lernen, in Glauben und Persönlichkeit wachsen, einander und anderen Menschen dienen und Gott durch ihr Leben ehren.“ Seine christliche Jugendarbeit ist spendenfinanziert und geschieht im Auftrag der evangelischen Kirche im Ort.

Johanna Maier ist 23 Jahre jung, stammt aus Oberfranken und hat in den vergangenen Jahren in Wuppertal im Bergischen Land an der Evangelistenschule Johanneum Theologie studiert. „Das war eine praxisbezogene Ausbildung, ähnlich wie an einer Fachhochschule“, erklärt sie. Und vom Bergischen Land ging es nach dem Abschluss recht schnell auf die Schwäbische Alb, als Jugendreferentin des Laichinger CVJM. „Ich bin meinem Bauchgefühl gefolgt“, sagt sie.

Erste Teenie-Freizeit geht zum Idrosee

Ihr Wirkungsgebiet deckt sich mit dem der evangelischen Kirchengemeinde Laichingen, grob das Stadtgebiet. „In den Laichinger Ortsteilen gibt es eigenständige evangelische Kirchengemeinden. Und in Feldstetten gibt es beispielsweise auch eine eigene, spendenfinanzierte Jugendreferentin“, erklärt die junge Frau. Auf Ebene des Kirchenbezirks gibt es zudem noch eine runde Handvoll hauptamtlicher Jugendreferenten, die vor allem in Gemeinden tätig werden, in denen es eben keine eigenen Jugendreferenten gibt. Sie kümmern sich auch um größere Projekte auf Bezirksebene wie beispielsweise die großen Sommerlager.

Ihre Aufgaben in Laichingen beschreibt Maier so: „Ein wichtiger Teil meiner Stelle besteht darin, die Ehrenamtlichen der verschiedenen CVJM-Kinder- und Jugendgruppen zu begleiten und Ansprechperson für sie zu sein. Das sind beispielsweise die Leitungen der sieben Jungschargruppen mit durchschnittlich 80 Kindern pro Woche, aber auch die Leitungen der Jugendgruppen.“

Der zweite große Teil ihrer Aufgabe besteht darin, das Konfirmationsjahr zusammen mit Pfarrer Michael Buck und den ehrenamtlichen Konfiteammitgliedern zu gestalten. Und natürlich kümmert sich die Jugendreferentin um die Organisation der CVJM-Teenie-Freizeit in den Sommerferien. Und wohin geht’s dieses Jahr? „Dieses Jahr geht es nach Italien an den Idrosee, der liegt westlich des Gardasees“, erklärt sie. Maier erklärt auch, wie das Reiseziel zustande kam: „Die Teenies haben sich gewünscht, dass es dieses Jahr in den Süden gehen, aber bitte keine ewige Anreise geben soll.“ Nach diesen Vorgaben hat sie geschaut, wo noch etwas geeignetes für knapp drei Dutzend reisende Jugendliche frei ist und stieß auf den Idrosee. Das Ganze hat dann noch der CVJM-Ausschuss abgesegnet. Der besteht aus einem dreiköpfigen Vorstand und mehreren Beisitzenden, Menschen im Alter zwischen 18 Jahren und Mitte 40.

„Das ist der beste Job der Welt“

Wenn Chris Trieb sich an die Teenie-Freizeiten in den Sommerferien erinnert, von denen er 14 als Leiter mitgemacht hat, sagt er: „Für mich war es das Highlight im Jahr. Ein halbes Jahr bereitest Du es vor und dann gibst Du zwei Wochen lang Vollgas.“ Trieb war seit 2009 Jugendreferent des CVJM Laichingen. Nun hat er seine neue Stelle als Diakon für vernetzte Jugendarbeit angetreten. Er erklärt: „Meine Aufgabe ist es, mich aus der ,kirchlichen Blase’ heraus mit anderen Akteuren der Jugendarbeit in der Stadt zu vernetzen und mit diesen Akteuren gemeinsam Projekte auf den Weg zu bringen.“ Sein Büro hat er aber immer noch in der Laichinger Goethestraße 17 in den Räumen des CVJM.

Das im Haus befindliche Café 17 wird neuerdings als offener Schülertreff für Kinder der EKS genutzt, wo sie essen, chillen und Hausaufgaben machen können. Jeden ersten Samstag im Monat findet dort auch die „Prime Time“ statt, ein Treffen von Mitarbeitenden und Freunden zum Gottesdienst mit anschließendem Beisammensein. Hier treffen sich aber auch unter anderem Jugendgruppen und Projektteams und hier werden auch Jugendleitungen ausgebildet.

Chris Trieb erklärt, warum er seit Jahrzehnten in der christlichen Jugendarbeit tätig ist: „Das ist der beste Job der Welt. Ich mache das, weil ich Jugendliche mit Gott, ihrem Schöpfer, bekannt machen möchte. Ich möchte ihnen helfen, dass sie ihre Persönlichkeit und ihre Gaben entdecken und Verantwortung für sich und andere übernehmen.“

Johanna Maier nickt und sagt: „Ich habe selbst in der Jugendarbeit erlebt, welch großer Schatz es sein kann, einen Ort zu haben, an dem man einfach nur man selbst sein kann und an dem man sich selbst und das eigene Potenzial kennenlernt. Die Botschaft von Jesus Christus ist in meinen Augen die beste der Welt und deshalb möchte ich sie auch weitergeben.“