Ist der Wolf zurück auf der Schwäbischen Alb?

In den vergangenen Wochen wurde ja immer wieder darüber gerätselt, ob der Wolf auf der Schwäbischen Alb angekommen sein könnte. Nun gibt es seit Dienstag eine bestätigte Wolfssichtung aus dem Nachbarlandkreis Göppingen. Das Pikante: Das Tier war am Filsursprung unterwegs, dem Südwestzipfel des Kreises Göppingen, an den die Kreise Esslingen, Reutlingen und Alb–Donau grenzen.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden–Württemberg erfasst sogenannte „Sichere Wolfsnachweise“ und klassifiziert die Hinweise in drei Kategorien. Für die Kategorie C1 (C für englisch Category) sind laut Ministerium „eindeutige Nachweise, harte Fakten“ ausschlaggebend: Das wären ein Lebendfang oder ein Totfund eines Wolfes, ein genetischer Nachweis beispielsweise anhand der Losung, Fotos oder Videos oder auch eine Telemetrieortung eines entsprechend ausgestatteten Tieres. Bei C2 analysieren erfahrene Personen beispielsweise gerissene Tiere oder hinterlassene Spuren. Als „nicht bestätigte Hinweise“ gilt C3: Jemand hat etwas gesehen oder meint wolfsähnliche Rufe vernommen zu haben.

Bereits Ende Mai war zwischen Merklingen und Machtolsheim ein stark verwestes totes Tier gefunden worden, bei dem man sich nicht sicher war, ob es sich um einen Hund oder einen Wolf handelte. Erst eine genetische Analyse am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik konnte Klärung bringen: Bei dem aufgefundenen Tier handelt es sich in der Tat um einen Wolfsrüden, der wahrscheinlich aus der Alpenregion stammt. Hinweise auf weitere Wölfe oder gar ein Rudel in diesem Bereich gibt es bisher nicht. Die Todesursache wird noch ermittelt.

Zwei Aufnahmen zeigen jeweils einen Wolf

Wer jetzt meint, die Wiesensteiger Wolfssichtung wäre so etwas wie die des „Berliner Löwen“, der sich als Wildschwein entpuppte, irrt sehr wahrscheinlich. Denn das Ministerium meldet inzwischen zwei sichere im Bild aufgezeichnete Wolfssichtungen. Am Freitag, 4. August, und Donnerstag, 10. August, hat eine Wildtierkamera in Wiesensteig Bilder eines Tieres geschossen, welches Fachleute als Wolf identifizieren.

Das Ministerium bestätigt am Donnerstag: „Bilder einer Fotofalle im Landkreis Göppingen, Gemeinde Wiesensteig, haben heute Morgen (10. August) erneut einen Wolf aufgenommen. Das bestätigten die Fachleute der Forstlichen Versuchs– und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg. Sie bewerten die entstandenen Bilder als eindeutigen Nachweis, einen sogenannten C1–Nachweis.“

Von einem einzelnen Wolf geht in der Regel keine Gefahr für uns Menschen aus. Erfahrungsgemäß ist der Wolf scheu und meidet Menschen. Kreisjägermeisterin Sarah Schweizer

Ob es sich bei beiden Aufnahmen um dasselbe Tier oder unterschiedliche Individuen handelt, sei auf Grundlage der Bilder derzeit nicht festzustellen. Es könne keine Aussage dazu getroffen werden, ob es sich um dasselbe Tier handelt, das am 4. August in Wiesensteig aufgenommen wurde. Ob sich das Tier nach wie vor in der Region aufhält oder ob es weitergewandert ist, sei unbekannt. Ebensowenig gebe es weitere Informationen etwa zu Geschlecht, Alter oder Herkunft.

Das sagt die Kreisjägermeisterin

Das Ministerium schreibt: „Nur weitere Nachweise könnten in den kommenden Monaten Aufschluss darüber geben, ob sich ein Wolf in der Region niederlässt, oder ob es sich um einen durchziehenden Wolf handelt.“

Auch die Göppinger Kreisjägermeisterin Sarah Schweizer rät zum Abwarten und warnt vor Panik. Sie erklärt: „Von einem einzelnen Wolf geht in der Regel keine Gefahr für uns Menschen aus. Erfahrungsgemäß ist der Wolf scheu und meidet Menschen.“ Wanderer können sich also weiter unbefangen durch die Natur bewegen. Wichtig sei aber, dass Landwirte nun besonders aufmerksam sind mit Blick auf ihre Weidetiere. „Es gibt leider immer wieder Nutztierrisse von Wölfen. Im vergangenen Jahr haben sie mit bundesweit rund 4400 getöteten Nutztieren einen traurigen Rekordwert erreicht. Bei jedem Übergriff tötet ein Wolf durchschnittlich vier Tiere“, sagt Sarah Schweizer.

Nicht überall funktioniert Herdenschutz, gerade an den Steilhängen der Alb kann er nicht umfassend sichergestellt werden. Kreisjägermeisterin Sarah Schweizer

Sollte sich der Wiesensteiger Wolf an Schafen oder Ziegen vergreifen, warnt Schweizer, haben Landwirte derzeit noch keinen Anspruch auf Förderungen vom Land. Denn: „Wiesensteig wird durch ein einzelnes Tier nicht automatisch zum Wolfs–Präventionsgebiet.“ Bislang gebe es nur zwei solcher Gebiete in Baden–Württemberg, nämlich im Odenwald und im Schwarzwald. „Neue Wolfs–Präventionsgebiete werden nur ausgewiesen, wenn über einen Zeitraum von einem halben Jahr Wölfe nachgewiesen werden“, sagt die Kreisjägermeisterin.

Wolf versus Biodiversität?

Auch wenn sie von keiner Gefahr für die Menschen des Landkreises ausgeht, fordert sie ein „effektives Wolfsmanagement und einen pragmatischen Umfang mit den Wölfen“. Denn der Wolf sei „längst nicht mehr selten oder vom Aussterben bedroht“. Deshalb müsse er auf die Liste der bejagbaren Tierarten gesetzt werden. „Nicht überall funktioniert Herdenschutz, gerade an den Steilhängen der Alb kann er nicht umfassend sichergestellt werden.“ Zumal flächendeckende Zäune Wildtierkorridore zerschneiden und gerade auch Rehwild zum Verhängnis werden können.

Schweizer verweist auf andere europäische Länder, wo der Wolf — wie alle anderen Tierarten auch — bereits gemanagt werden darf und fordert die zuständige Bundesumweltministerin auf, den für eine entsprechende Bejagung entscheidenden günstigen Erhaltungszustand nach Brüssel zu melden. „Der Wolf ist zurück und wir müssen lernen, mit ihm zu leben. Wir dürfen aber ein Tier nicht über alle anderen stellen. Wenn geschützte Arten zu Problemarten werden, sind wir in der Pflicht zu handeln — vor allem auch gegenüber unseren Landwirten, die für die Ernährungssicherheit im Land und die Biodiversität auf der Alb sorgen“, sagt die Göppinger Kreisjägermeisterin.