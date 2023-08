In Laichingen ballern Jugendliche mit Schreckschusswaffen

Am Dienstagabend hat die Polizei in Laichingen einen 13– und einen 15–Jährigen vorläufig festgenommen. Die Jugendlichen sollen am Laichinger ZOB unter anderem mit Schreckschusswaffen geschossen haben. Das schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm in einer gemeinsamen Mitteilung.

Gegen 19 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass mehrere Jugendliche am Zentralen Bushalt in der Laichinger Gartenstraße mit Schreckschusswaffen schießen würden. Zudem soll die Gruppe drei Jugendliche attackiert und bestohlen haben. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Den Polizistinnen und Polizisten gelang es, zwei Verdächtige — einen 13–Jährigen sowie einen 15–Jährigen — vorläufig festzunehmen.

Schusswaffen aus dem Hosenbund gezogen

Am Bahnhof hatten diese wohl unmittelbar zuvor drei Jugendliche attackiert, die auf einer Bank saßen. Die Angreifer versuchten wohl den Jugendlichen Taschen zu entreißen. Einem Jugendlichen stahlen sie die Mütze. Dabei schlugen sie auch mit Fäusten zu. Die Geschädigten erlitten leichte oberflächliche Verletzungen. Als Passanten einschritten, zogen mehrere der Angreifer Schreckschusswaffen aus dem Hosenbund. Dann schossen sie mehrmals in die Luft und flüchteten in Richtung Stadtmitte.

Die Kriminalpolizei Ulm nahm die weiteren Ermittlungen auf. Die Ermittlungen werden in diesem Fall von Mitarbeitenden des „Haus des Jugendrechts“ geführt. Die beiden vorläufig Festgenommen wurden noch am Abend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Das ist das „Haus des Jugendrechts“

Das „Haus des Jugendrechts“ nahm seine Arbeit im Januar 2020 auf und ist für die Bearbeitung von Straftaten, die von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden im Stadtgebiet Ulm und Umgebung begangen wurden, zuständig. Unter einem Dach vereint arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe in Strafverfahren behördenübergreifend vertrauensvoll zusammen. Sie verfolgen dabei unter anderem die Ziele, Jugendkriminalität wirksam zu bekämpfen, die Jugendstrafrechtspflege durch Verkürzung der Verfahrensdauer weiter zu entwickeln und schneller und abgestimmter auf delinquentes Verhalten zu reagieren und dadurch zugleich den Opferschutz zu stärken. Weitere Infos stehen im Netz unter haus–des–jugendrechts–ulm.de.