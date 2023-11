Höhlenforscher gewinnen wichtige Erkenntnisse

Um die 80 Höhlenforscher, Geologen und Karstspezialisten haben sich zum 11. Symposium „Verkarstung in Süddeutschland“ im Gasthaus Rössle in Laichingen eingefunden. Seit 1984 lädt Wolfgang Ufrecht vom Höhlenverein Laichingen alle vier Jahre zu dieser Fachtagung ein, die einen hohen Stellenwert im Terminkalender von Höhlenvereinen und Fachleuten rund um die vielseitige Höhlenkunde, die Speläologie, hat.

Wolfgang Ufrecht fasst seine Intension so zusammen: „Mir ist es wichtig, die Höhlenforscher, die häufig in Vereinen organisiert sind und die Höhlenforschung als (teilweise professionelles) Hobby betreiben, mit Geowissenschaftlern, die beruflich im Karst arbeiten, zusammenbringen und den fachlichen Austausch zu ermöglichen. Denn oft fehlt den Höhlenforschern an der Basis der Zugang zu Laboren und Messtechnik. So bekommen wir gute Partnerschaften, bei denen die Höhlenforscher vor Ort eng mit den Fachleuten zusammenarbeiten und sich gegenseitig im Dienste der Höhlenforschung ergänzen.“

Ein Paradebeispiel hierzu ist die Zusammenarbeit der Doktorandin Yanina Müller vom Karlsruher Institut für Technik (KIT), die sich mit einem Team die Hydrogeologie im Blauhöhlensystem näher angeschaut hat. Hintergrund ist es zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen Trinkwasser aus Karstgebieten genutzt werden kann, wie diese Quellen bewirtschaftet werden müssen. Dazu gilt es zahlreiche Wasserproben zu nehmen - innerhalb und außerhalb der Höhle.

Durch diese Höhlen fließt das Wasser

Um im Inneren der Blauhöhle die relevanten Stellen überhaupt zu erreichen, die Messgeräte aufzustellen, zu überwachen und wieder auszubauen, hierbei haben die Mitlieder der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Blautopf, der Arge Blaukarst, des Höhlenvereins Blaubeuren und der Höhlenforschungsgruppe Ostalb-Kirchheim (HFGOK) die Forschungsarbeiten kräftig unterstützt. „Ohne deren zuverlässige und zeitaufwändige Hilfe hätte ich das Forschungsprojekt gar nicht in dieser Qualität umsetzen können“, ist Yanina Müller dankbar.

Aktuell sind die Messungen abgeschlossen und die Daten warten auf ihre Auswertung. Eines ist jedoch nun wissenschaftlich nachgewiesen, was wiederum die Höhlenforscher sehr freut: Durch das Einbringen von Farbstoffen ins Wasser der Höhlensysteme wurde klar, dass Wasser aus Zainingen durch den Steebschacht bei Wennenden in die Ur-Blau im Blauhöhlensystem fließt. Das Wasser aus der Hessenhauhöhle konnte in der Stirnhöhle nachgewiesen werden. Dies sind wichtige Anhaltspunkte für die Höhlenforscher, um den Zusammenhang des Höhlensystems zu verstehen und für die Planungen ihrer weiteren Erkundungs- und Forschungsarbeiten.