Vor rund zehn Jahren war das Laichinger Ehepaar Monika und Manfred Hiller in Uganda unterwegs, um dort Menschen zu missionieren. Aus dieser Missionstätigkeit heraus haben sie beschlossen, eine Initiative zu gründen, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen in dem afrikanischen Land eine Schulbildung zu ermöglichen. „Fredmon“ heißt die Initiative, die seit mehreren Jahren von der Aktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt wird und unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde von Laichingen angesiedelt ist. Vor Weihnachten waren „Fred“ und „Mon“ mal wieder in Uganda und berichten, was es Neues gibt.

Während zu Beginn das Ziel der Initiative „Fredmon“ „nur“ das Ziel war, Kindern, deren Eltern gestorben waren, eine schulische Ausbildung zu ermöglichen, die sich ihre verbliebenen Familien nicht leisten konnten, veränderte sich das Projekt durch die Coronapandemie komplett. Im Frühjahr 2021 kaufte „Fredmon“ in der Nähe der Stadt Seeta unter anderem mit Geld aus der Aktion „Helfen bringt Freude“ ein Stück Land. Dort sollte eine neue Heimat für die Kinder entstehen.

Die Räume des „Home an Hope“ füllen sich wieder

Manfred Hiller erklärte damals mit Verweis auf die Erfahrungen der Coronajahre: „Wir wollten eigentlich nicht, dass ,Fredmon’ Besitz hat. Doch die Pandemie hat gezeigt, dass ein Ackerland mit der Möglichkeit zum Anbau und zur Selbstversorgung gut wäre.“ In erster Linie sollte dort ein Heim für die benachteiligten Kinder entstehen, welche von „Fredmon“ unterstützt werden. Denn während der Pandemie waren die Schulen fast zwei Jahre geschlossen und den betreuten Kindern und Jugendlichen fehlte jegliche Struktur. Und dieses Ziel konnte im vergangenen Frühjahr 2023 tatsächlich erreicht werden. Da war das „Fredmon“-Kinderhaus fertig.

Inzwischen - Ende des Jahres 2023 - haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Examen geschrieben und wurden in die die Ferien entlassen. Das bedeutet, dass sich im „Home an Hope“, wie das Kinderhaus nun genannt wird, sich die Räume wieder füllen. Wie Manfred Hiller erklärt: „Das Kinderhaus ist kein Internat, von dem aus die Kinder und Jugendlichen zur Schule gehen. Es dient ihnen vielmehr als sicherer Hafen während der monatelangen Schulferien. Denn sie haben in der Regel keinen Ort, an den sie zurückkehren können, wenn die Schulen für die Ferien schließen, weil ihre Eltern verstorben sind.“ Das „Home an Hope“ biete nun für die Waisen einen sicheren Anlaufpunkt auch nach Corona. Seit Ende November sind alle 48 Betten in „Home and Hope“ belegt.

Weitere Kinder stehen vor den Abschlüssen

„Fredmon“ unterstützt diese 48 Waisen aber auch weitere Kinder. Monika Hiller sagt: „Unsere Kinder haben bis Mitte Februar Ferien. Insgesamt unterstützt unser Programm überwiegend über Patenschaften rund 85 Kinder und Jugendliche.“ Das Projekt kann auch erste Erfolge vermelden: Ein Berufsschüler hat seine Ausbildung im „Industrial Art and Design“ abgeschlossen und sucht nun einen Job.

Weitere acht Berufsschülerinnen und -schüler stehen derzeit noch in der Ausbildung als Automechaniker, Sekretärin, Flaschner, Hebamme, Krankenschwester und in „Baking and Catering“. Laut den Hillers mache ein weiterer Schüler gerade seinen Abschluss in „Primary 7“, zwei weitere Schüler sind am „Secundary 4“-Examen dran. Nachdem sie im Januar ihre Zeugnisse erhalten haben, wird sich ihr weiterer Weg klarer zeigen.

Das steht nächstes Jahr auf dem Wunschzettel

Das Kinderhaus wird stetig weiter ausgebaut, soweit es das Spendenaufkommen ermöglicht. Manfred Hiller erzählt: „In ,Home and Hope’ konnten wir nun die Schlafräume unserer Kinder mit Schränken, Tischen und Stühlen ausstatten. Sie freuen sich sehr über die Möbel, welche wir dank einer Spende beschaffen konnten. Das Personal und die Kinder sind auch sehr froh über die neuen Toiletten- und Duschräume, die wir ebenfalls durch eine größere Spende realisieren konnten. Unsere WhatsApp-Aktion für das neue Gerätehaus war auch schnell erfolgreich und wir konnten schon mit dem Bau beginnen.“

Wenn genug Spendengeld zusammenkommt, möchte die Initiative ein weiteres Gebäude auf dem Areal bei Seeta errichten lassen. Dort soll dann auch eine größere Küche unterkommen und die Halle soll auch Platz für Veranstaltungen bieten. Für Monika und Manfred Hiller und ihre Mitstreiter bei „Fredmon“ steht das auf jeden Fall für die kommenden Jahre auf dem Weihnachts-Wunschzettel.