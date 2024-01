Nein, eine Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ist Laichingen weiß Gott nicht, auch wenn es hier bereits im Jahre 1928 Ansätze zur Gründung einer Faschingsgesellschaft gab, die aber kläglich scheiterte, weil der Schultes im Verein mit dem Pfarrer sie zu verhindern wussten. Somit konnte sich die Narretei im bescheidenen und beschaulichen Städtchen Laichingen so recht nicht entfalten.

Vor einigen Jahren indessen wurde wieder eine Narrenzunft gegründet, die „Gaißer Madl“, und über die Namensgeberin, das Laichinger Dorforiginal, Maria Magdalena Gaißer, kann man demnächst beim Geschichtsverein bei einer öffentlichen Vortragsveranstaltung einiges Bemerkenswerte erfahren. Heinz Surek hat in seinem umfangreichen Privatarchiv gestöbert und so viele in Vergessenheit geratene heitere Episoden zu Tage gefördert, dass man sie alle an einem Abend gar nicht zu Gehör bringen kann. So werden einige köstliche Kalendergeschichten von Karl Heinrich Bischoff gelesen, etwa über den Schoppenmichel, der so etwas wie der „König auf den Eselshöfen“ war und sich für den Anschluss seiner Höfe an die Albwasserversorgung beim königlichen Wasserbauingenieur Karl von Ehmann einsetzt. Auch heitere Schulgeschichten, Episoden um die königlich-württembergische Postkutsche im Verkehrsknotenpunkt Feldstetten und natürlich auch das Laichinger Bähnle, die Gründung eines Fischzuchtvereins, den ehemaligen Laichinger Farrenstall und vieles Andere werden geboten.

Alle Geschichten werden durch Bilder auf der Leinwand ergänzt: Der Vortrag „Heitere Geschichten von der Laichinger Alb“ findet am Mittwoch, 31. Januar, um 19.30 Uhr im großen Saal des Gasthauses „Rössle“ statt. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende für die Vereinsarbeit würde man sich beim Geschichtsverein aber freuen.