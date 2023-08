Haushalte auf der Laichinger Alb ohne Strom

Ohne Strom geht einfach gar nichts mehr: Die Kaffeemaschine funktioniert nicht, der Kühlschrank ebenso wenig Kassen in Geschäften. Derzeit ist dieser Fall in Laichingen und den umliegenden Gemeinden aufgetreten.

Online viele Störungsmeldungen

Laut der Website www.störungsauskunft.de gab es Probleme in Merklingen, Machtolsheim, Laichingen, Feldstetten, Suppingen und Heroldstatt. Mit ingesamt 28 Meldungen war wohl Heroldstatt am stärksten betroffen.

Auch der Versorgungsanbieter Albwerk hat auf seiner Homepage die Info zu Ausfällen bestätigt. Wie die Albwerke mitteilen war im Bereich Suppingen, Feldstetten, Merklingen, Sontheim, Ennabeuren und weiteren Randbereichen die Stromversorgung von ungefähr 7.26 Uhr bis teilweise 9.15 Uhr gestört oder unterbrochen.

Freileitung war beschädigt

„Die Ursache war ein Freileitungsschaden im vorgelagerten Netz der Netze BW, der im Mittelspannungskabelnetz des Albwerks um Laichingen zu Folgefehlern führte. Das Albwerk war mit mehreren Mitarbeitern vor Ort und in der Netzleitstelle unterwegs und konnte durch Umschaltungen die Versorgung in mehreren Stufen in der Zeit von 7.55 Uhr bis 9.15 Uhr wieder herstellen“, teilen die Albwerke mit. Mehrere Schadenstellen sind und werden bereits näher lokalisiert und die betroffenen Kabel schnellstmöglich repariert.