Grünen-Nominierungsversammlung für Kreistagswahl

Bündnis 90/Die Grünen laden zu ihrer Nominierungsversammlung für die Kreistagswahl im Wahlkreis Laichingen. Die Versammlung findet am Donnerstag, 7. März, um 18 Uhr in der Gaststätte Waldstadion in Laichingen statt.

Laut Ankündigung werden die Mitglieder des Kreisvorstandes Alb-Donau die Versammlung leiten. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden sich vorstellen, ebenso wird die Reihenfolge der Kreistagsliste bestimmt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind bei der Veranstaltung herzlich willkommen.