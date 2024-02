Am Freitagmittag sind mehrere Einsatzkräfte der Polizei in die Olgastraße in Laichingen gerufen worden. Bei dem Großeinsatz sind auch schwer bewaffnete Beamte vor Ort.

Ersten Informationen zufolge wurde die Polizei alarmiert, da sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Der Einsatz war am Freitag gegen 15.30 Uhr beendet.

Nähere Informationen folgen.