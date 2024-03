Gottesdienst für Ältere, Kranke und Angehörige in der Albanskirche

Laichingen

Laichingen

Mit dem „Sonntags um halb3-Gottesdienst für Ältere, Kranke und Angehörige“ sind am Sonntag, 17. März, wieder insbesonders ältere Menschen in die evangelische Albanskirche in Laichingen eingeladen.