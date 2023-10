Gottedienst für Ältere in der Evangelischen Albanskirche

Einen besonderen Gottesdienst feiern Gläubige in Laichingen unter dem Motto „Sonntags um halb3 ‐ Gottesdienst für Ältere, Kranke und Angehörige“ am Sonntag, 22. Oktober. Das Angebot richtet sich gezielt an ältere Menschen. Sie sind ganz besonders in die Evangelische Albanskirche in Laichingen eingeladen.

Pfarrer. i. R. Horst Rauscher und Margit Röcker werden mit der Predigt, bekannten Liedern und Beiträgen zum Thema „Erntedank im Leben“ ihre Gedanken einbringen.

Seit Beginn der Gottesdienste für Ältere im Jahr 2014, also mittlerweile seit zehn Jahren, gestalten Horst Rauscher und Margit Röcker mit Unterstützung durch Organist Hans Wurster diese Gottesdienste mit viel Engagement, Liebe und Einfühlungsvermögen. Nun aber geben sie, wie es in der Pressemitteilung heißt, den Stab weiter an Pfarrer i.R. Albrecht Lächele und Schwester Rita. Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst sind alle zu einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee, Tee und Kuchen im „AlbanPlu“s eingeladen.

Mit diesem ökumenischen Gottesdienst möchte die Demenz Initiative Laichingen unter dem Dach des Ortskrankenpflegevereins Laichingen Alb auch dazu beitragen, dass Menschen mit Demenz an ihre religiösen Erfahrungen und Gefühle wie Geborgenheit, Zuversicht und Stärkung erinnert werden, heißt es weiter.

Der Ortskrankenpflegeverein bietet mit seinem OKV-Mobil einen Abhol- und Heimfahrdienst an. Bitte bis spätestens Freitag 20. Oktober,um 10 Uhr können sich Interessierte in der OKV Geschäftsstelle, Telefon 07333/9539427 anmelden.