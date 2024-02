Goldgelbe Zitterlinge bibbern nicht vor Kälte

Aus dem tristen und eintönig braun belaubten Unterholz im winterkahlen Laubmischwald springen seltsame, leuchtend gelbe Gebilde ins Auge. Auch aus einer dünnen, pulverigen Schneeauflage spitzen an manchen Stellen mysteriöse Farbkleckse heraus. Bei näherer Betrachtung wird klar, es handelt sich um kein Hirngespinst, keine Augentäuschung oder gar zerknülltem neongelben Plastikabfall im Wald.

Vielmehr sind es die Fruchtkörper von Holz bewohnenden Pilzen. Die Lebewesen ernähren sich von organischen Substanzen, welche bei der Zersetzung von Zellulose entstehen und vom unsichtbaren, verzweigten und weißen Fasernetzwerk, dem Pilzmyzel, im Holzinneren aufgeschlossen und dem Pilzfruchtkörper auf der Holzoberfläche zugeführt werden. Die intensiv gefärbten, gelatinartigen und zähen Fruchtkörper des Goldgelben Zitterlings, Tremella mesenterica, einer Gallertpilzart, sind etwa fünf Zentimeter hoch und bis zu acht Zentimeter breit und sitzen höckerig auf abgebrochenen und herabgefallenen, toten Ästen und Zweigen, hauptsächlich von Laubholzbäumen. Bei feuchtem Wetter kommt dieser Totholzpilz relativ häufig vor und setzt markante Farbakzente im Herbst- oder Winterwald. Noch stiehlt den auffallenden Farbtupfern kein Blumenteppich von bunten Frühblühern am Waldboden die Show.

Wann der Pilz schwabbelt und wann nicht

Faltig und lappig haben sich die Goldgelben Zitterlinge aus der Rinde von durchnässtem Dürrholz geschoben. Unregelmäßig gewunden und wellig gebogen, erinnern sie in Form und Struktur an Gehirne und ihre Windungen. Ihre farbintensiven, eigenartigen Büschel verzieren am Boden liegende Stämme oder Holzstücke raffiniert und entfalten zusammen mit darauf wachsenden grauen Flechten und grünen Moospölsterchen einen besonderen Winterzauber.

Goldgelbe Zitterlinge sind jedoch keinesfalls Schädlinge für lebendes Holz, sondern wertvolle Totholzzersetzer. Sie bibbern nicht vor Kälte und klirrendem Frost, laufen weder blau an noch zittern sie. Vielmehr sind sie ein winterlicher Augenschmaus, weil sie ihre Form und intensive Färbung auch bei tiefen Temperaturen und in gefrorenem Zustand behalten. Allerdings können sie dann nicht mehr zittern oder schwabbeln, wenn ihr Holzstück, auf dem sie gewachsen sind, bewegt wird. Aufgrund ihrer feuchten, gummiartigen Konsistenz aber machen sie bei Erschütterungen und normalen Temperaturen über Null Grad Celsius ihrem Namen alle Ehre.

In frischem Zustand ist die glänzende, hirnartige Erscheinung glasig durchscheinend. Goldgelbe Zitterlinge schrumpfen bei Trockenheit stark, verfärben sich rötlich und werden hart, können bei genügend Feuchtigkeit jedoch wieder aufquellen. Im letzten Stadium zerfließt ihre wellige Lamellenstruktur zu einer formlosen, blassgelben Masse. Der schöne Gallertpilz aus der Familie der Zitterlingsverwandten vermehrt sich durch Sporen. Dadurch können sich die Nachkommen dieser nützlichen Totholzverwerter in unaufgeräumten, naturnahen und altholzreichen Wäldern wieder in voller Farbpracht entfalten.