Gesprächsrunde zum Tag der jüdischen Kultur

Zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur, der in diesem Jahr unter dem Motto „Memory — Erinnerung“ steht, soll es nach dreijähriger Corona–Pause nun auch in Laichingen wieder eine Veranstaltung geben. Nach einem Impuls–Referat zum Thema „Die Kraft der Erinnerung und ihre Bedeutung für die Demokratie“ lädt Christiane Schmelzkopf, Leiterin des Seminars zur Geschichte von Juden, Christen und Muslimen, zu einer Gesprächsrunde ein.

Dabei wird es unter anderem um die Frage gehen, wie die Erinnerung an die für Laichingen bedeutsame schwäbisch–jüdische Textil–Unternehmer–Familie Kahn/Kandler nun, nach dem Tod des letzten noch in Deutschland geborenen Nachfahren der Familie, Henry Kandler, wachgehalten werden könnte. Kandler war noch im Jahr 2013 in Laichingen zu Gast und unterhielt bis zuletzt eine briefliche Verbindung.