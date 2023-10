Laichingen

Geschwindigkeit auf Geislinger Steige teilweise reduziert

Laichingen / Lesedauer: 2 min

Die Geislinger Steige war in jüngster Zeit Schauplatz zweier tödlicher Verkehrsunfälle. die Behörden haben jetzt reagiert. (Foto: arc/Roland Rasemann )

Jüngst hat eine kurzfristig einberufene Verkehrsschau an der Geislinger Steige stattgefunden. Anlass hierfür waren die beiden, innerhalb kurzer Zeit sich dort ereigneten, tödlichen Verkehrsunfälle am Ortsausgang in Fahrtrichtung Amstetten.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 17:33 Von: sz