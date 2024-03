Geschichtsverein stellt sein neuestes Buch vor

Der Geschichtsverein präsentiert am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr sein neuestes Buch (Band 3: Besondere Menschen - Geschichtsträchtige Orte - Markante Ereignisse) der Öffentlichkeit. Bei der Veranstaltung im Großen Saal des Gasthauses „Rößle“ sind Grußworte von Gisela Steinestel und Uli Rössler geplant. Im Anschluss erläutern die Autoren (Siegfried Frank, Heinz Pfefferle, Eberhard Schanbacher und Heinz Surek), was ihnen an ihren Texten besonders wichtig erscheint. Zum Abschluss erklärt Werner Woessner (ASG), welchen Ertrag das Buch im Geschichtsunterricht erbringen kann.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, das Buch anzusehen und zu kaufen (Sonderpreis 26 statt 28 Euro) Auch eine kleine Anzahl der Bände 1 (Heinz Surek: Die Laichinger Alb im Mittelalter) und 2 (Siegfried Frank: Laichingen 1939 - 1949) kann zum reduzierten Preis von 18 Euro erworben werden.