Gesangverein Frohsinn verkauft Weihnachtsgebäck und Karten für Rutter-Konzert

Der Gesangverein Frohsinn Laichingen verkauft am Samstag, 25. November, an seinem Wochenmarktstand neben Weihnachtsgebäck auch Karten für das John-Rutter-Konzert im Januar ‐ und das zu einem günstigen Vorverkaufspreis: Anstelle von 15 Euro an der Abendkasse kosten die Karten für das nachweihnachtliche Konzert am 14. Januar in der Albankirche in Laichingen im Vorverkauf nur zehn Euro. Zusammen mit zwei weiteren Chören des Chorleiters Christian Vogt singt der Gemischte Chor Frohsinn Lieder des englischen Komponisten John Rutter. Dieser große Gesamtchor wird begleitet von einer Harfenistin und einem Instrumentalensemble. Chorbeiträge des Frauenensembles aCHORd und des Männerensembles vom Frohsinn ergänzen das nachweihnachtliche Konzert. Ein weiteres Mal wird es Karten im Vorverkauf zu am 17. Dezember geben, wenn der Frohsinn zum offenen Weihnachtsliedersingen einlädt. Der Stand onFrohsinn mit dem Weihnachtsgebäck befindet sich am Samstag, 25. November, beim Brunnen vor Büro-Stäudle.