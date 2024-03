Gemeinderat ändert Zusammensetzung des Wahlausschusses

Für die Kommunalwahlen im Juni diesen Jahres muss jede Kommune einen Gemeindewahlausschusses bilden. Eigentlich hatte die Stadt Laichingen und der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss bereits Ende des vergangenen Jahres gefällt. Dieser wurde in einer kürzlich erfolgten Sitzung jedoch nochmals geändert.

Bei der Wahl der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses in der Sitzung am 11. Dezember wurden von der Verwaltung versehentlich Beisitzer vorgeschlagen und gewählt, welche die Voraussetzungen nach dem Kommunalwahlgesetz nicht erfüllen, da sie nicht wahlberechtigt für den Wahlbezirk Laichingen sind. Daher ist eine erneute Wahl notwendig gewesen.

Der Gemeindewahlausschuss besteht eigentlich aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und mindestens zwei Beisitzern. Da Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann selbst Wahlbewerber für die Wahl des Kreistags ist, hat der Gemeinderat sowohl den Vorsitzenden als auch die Beisitzer mit Stellvertretungen zu bestimmen.

Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses wird Hauptamtsleiter Stefan Binder. Sein Stellvertreter ist Marcel Claß. Zudem wurden Feldstettens Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle, Gemeinderätin Sabine Schwenkglenks und Alvera Schmid zu Beisitzern gewählt. Stellvertretende Beisitzer sind Thomas Häberle, Heidrun Rebstock und Machtolsheims Ortsvorsteher Jochen Sinn.

Wahlausschuss leitet Kommunalwahl aber nicht Europawahl

Dem Gemeindewahlausschuß obliegt die Leitung der Gemeindewahlen und die Feststellung des Wahlergebnisses. Bei der Wahl der Kreisräte leitet er die Durchführung der Wahl in der Gemeinde und wirkt bei der Feststellung des Wahlergebnisses mit. In Gemeinden, die für sich einen Wahlkreis für die Wahl der Kreisräte bilden, stellt der Gemeindewahlausschuss das Wahlergebnis im Wahlkreis fest. Für die gleichzeitig stattfindende Europawahl hat der Gemeindewahlausschuss keine Zuständigkeit. Wahlbewerber und Vertrauenspersonen von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen können nicht Mitglied im Gemeindewahlausschuss sein. Wird ein bereits bestelltes Mitglied des Gemeindewahlausschusses Wahlbewerber oder Vertrauensperson eines Wahlvorschlages, verliert es kraft Gesetzes die Mitgliedschaft im Gemeindewahlausschuss. Der Gemeindewahlausschuss besteht nach der Wahl so lange fort, bis alle Arbeiten abgewickelt sind. Der Bürgermeister bestellt den Schriftführer und die erforderlichen Hilfskräfte, die auch aus den vom Gemeinderat bestellten Beisitzern bestimmt werden können.

Am 9. Juni finden in Baden-Württemberg neben den Europawahlen auch die Kommunalwahlen statt. Zu wählen sind die Kreisräte des Alb-Donau-Kreises, die Gemeinderäte der Stadt Laichingen und die Ortschaftsräte von Feldstetten, Machtolsheim und Suppingen.

Stimmauszählung durch städtische Mitarbeiter

Für die Kommunal- und Europawahl am 9. Juni ist geplant, dass überwiegend städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Wahlhelfer eingesetzt werden. Am Sonntag, 9. Juni, muss im Anschluss an den Wahlhelferdienst in den Wahllokalen die Europawahl ausgezählt werden. Die Auszählung der Kommunalwahlen (Kreistag, Gemeinderat und ggf. Ortschaftsrat) erfolgt am PC über ein einheitliches Programm des Rechenzentrums am Montag. Die Auszählarbeiten am Montag werden von den städtischen Bediensteten während der Arbeitszeit wahrgenommen