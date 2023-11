Geld aus einem Auto gestohlen

Ein 31-Jähriger steht im Verdacht, von Montag auf Dienstag in Laichingen Geld aus einem Auto entwendet zu haben. Das meldet die Polizei.

Ein zunächst unbekannter Täter stahl aus einem in der Laichinger Hindenburgstraße geparkten Seat Geld und eine Bankkarte. Wie es ihm gelang, das Auto zu öffnen, ist nicht bekannt. An dem Fahrzeug konnte die Polizei Spuren sichern. Schnell richtete sich ein Tatverdacht gegen einen 31-Jährigen aus Laichingen. Mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsuchte die Polizei noch am Dienstag die Wohnung des Mannes. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 31-Jährige wieder auf freien Fuß. Die gesicherten Spuren werden nun ausgewertet.