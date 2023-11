Eric Goll, Inhaber des Westerheimer Hotels Rössle ärgert sich über die aktuelle Politik ‐ konkret über das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent in der Gastronomie. „Das ist zum jetzigen Zeitpunkt doch eine Vollpanne“, sagt er und beklagt fehlende Planungssicherheit für Veranstaltungen im kommenden Jahr: „Wir können doch keine Angebote fürs nächste Jahr abgeben, wenn wir noch nicht wissen, wohin die Reise geht.“ Der Gastroverband Dehoga kämpfe für die Beibehaltung der sieben Prozent. „Da stehen wir voll dahinter“, sagt Goll.

Bei Corona hat uns die Mehrwertsteuersenkung sehr geholfen, die Verluste teilweise wieder aufzufangen. Und nun wollen sie uns das wieder nehmen. Peter Deschenhelm

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung ‐ damals in der schwarz-roten Koalition unter Angela Merkel (CDU) ‐ die Mehrwertsteuer für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Ursprünglich begrenzt bis zum 30. Juni 2021, verlängerte die Regierung diese Senkung bis Ende 2023.

Begründet wurde das mit den andauernden Folgen der Corona-Pandemie, schließlich kam die Inflation hinzu. Zum 1. Januar soll nun wieder der Regelsteuersatz von 19 Prozent eingeführt werden. Die Gastronomiebranche läuft Sturm.

Früher kostete der Eimer Sahne zehn Euro, heute müssen wir 18 Euro dafür zahlen. Peter Deschenhelm

Peter Deschenhelm vom Gasthof-Hotel zum Ochsen in Berghülen sagt: „Bei Corona hat uns die Mehrwertsteuersenkung sehr geholfen, die Verluste teilweise wieder aufzufangen. Und nun wollen sie uns das wieder nehmen.“

Dabei seien gerade in diesem und dem vergangenen Jahr die Preise gerade für Lebensmittel so stark gestiegen wie selten zuvor. „Früher kostete der Eimer Sahne zehn Euro, heute müssen wir 18 Euro dafür zahlen“, sagt Deschenhelm.

„Damit versetzt die Politik Betrieben den Todesstoß“

Dazu komme noch ein Mehrwertsteuerwirrwar, allein schon für den Hotelgast: „Das Frühstücksbrötchen und die Wurst werden mit sieben Prozent versteuert, Saft, Kaffee oder Wasser aber mit 19 Prozent. Um Bürokratie zu sparen, versteuern wir solche Angebote freiwillig pauschal mit 19 Prozent. Toll wäre ein Einheitssteuerwert, wie es ihn in einigen Nachbarländern schon gibt.“

Eine Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt würde abermalige Preiserhöhungen nach sich ziehen. Andreas Hintz

Andreas Hintz vom Merklinger Hotel Ochsen hofft ebenfalls, dass der Steuersatz bei sieben Prozent bleibt. Er erklärt: „Eine Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt würde abermalige Preiserhöhungen nach sich ziehen. Das wäre ungerecht, weil wir möchten, dass unsere Gäste uns weiterhin frequentieren können.“ Dazu komme: „Unsere Gäste sind ja auch wie wir in allen Bereichen von der Teuerung betroffen.“

Andreas Bögel vom Blaubeurer Restaurant Odin fürchtet: „Mit der anstehenden Erhöhung versetzt die Politik vielen Betrieben den Todesstoß.“ Dabei sei er gar nicht grundsätzlich für eine Erhöhung der Steuer, der Zeitpunkt sei aber der völlig falsche, sagt er. Und erklärt: „Die Energiekosten sind hoch und die Lebensmittelpreise steigen seit Monaten. Ich müsste die Steuererhöhung an die Gäste weitergeben. Und wir sind schon eher hochpreisig für Blaubeuren, da kann ich nicht noch 12 Prozent auf die Preise draufschlagen.“

Dann öffne er sein Restaurant lieber seltener und konzentriere sich auf den Außer-Haus-Verkauf, der weiterhin nur sieben Prozent „kostet“. Von der Politik, sagt er, fühle er sich alleingelassen.

Der verminderte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent in der Gastronomie muss bleiben. Ronja Kemmer

„Ampel muss Ausgabenpolitik in den Griff bekommen“

Ähnlich sieht das Orhan „Oki“ Kula vom Laichinger Restaurant Déli. Mit Blick auf den heutigen Bundeskanzler Scholz, der 2021 sagte: „Wenn ein Bundeskanzler ein Versprechen gibt und das dann wieder zurücknimmt, wem kann man dann noch glauben?“

Unterstützung kommt von der CDU. „Der verminderte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent in der Gastronomie muss bleiben“, positioniert sich die CDU-Abgeordente Ronja Kemmer klar, die für den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm im Bundestag sitzt.

Schließlich habe das Gastgewerbe gerade auch in ländlichen Regionen eine wichtige soziale Funktion. In den Wirtshäusern sieht sie „Orte der Begegnung, des Austauschs und für viele auch ein Stück Heimat und Identität“. Sie sagt, sie fürchte, dass weitere Wirte aufgeben würden. „Das Angebot ist kleiner geworden“, sagt sie.

Deutschland hat im Jahr 2022 mehr Umsatzsteuer eingenommen, als all die Jahre zuvor, insofern bedarf es diesbezüglich auch keiner Kompensation an anderer Stelle. Ronja Kemmer

Aber wie soll der Bund die gesenkte Steuer gesunkenen Einnahmen kompensieren? Aktuell fehlen dem Staat durch die Steuersenkung pro Jahr 3,41 Milliarden Euro. Kemmer sagt: „Deutschland hat im Jahr 2022 mehr Umsatzsteuer eingenommen, als all die Jahre zuvor, insofern bedarf es diesbezüglich auch keiner Kompensation an anderer Stelle.“ Die Ampelregierung müsse vielmehr ihre Ausgabenpolitik an vielen anderen Stellen in den Griff bekommen, sagt die Oppositionspolitikerin.

„Abwägen, was haushaltstechnisch möglich ist“

Wie seine Kollegin im Bundestag betont auch der CDU-Landtagsabgeordnete und -Fraktionsvorsitzende im Landtag, Manuel Hagel, die Bedeutung der Gastronomie. Durch die Nachwirkungen der Pandemie, Kostensteigerungen bei Energie, Personal und Lebensmitteln würden die Gastronomen vor großen Herausforderungen stehen. Die Personalgewinnung sei bereits schwierig genug.

Er sieht eine „grundsätzliche Wettbewerbsbenachteiligung innerhalb Europas“, sollte der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auslaufen. Schließlich würden 23 der 27 EU-Staaten ihre Gastrobranche mit einem ermäßigten Steuersatz unterstützen. Die deutsche Gastronomie müsse für die Menschen bezahlbar bleiben ‐ auch für Menschen mit geringem Einkommen.

Angesichts der angespannten Haushaltslage werden wir für das kommende Jahr priorisieren müssen. Marcel Emmerich

Für die Grünen im Bundestag sitzt der Ulmer Abgeordnete Marcel Emmerich. Die Reduzierung der Mehrwertsteuer in den Krisenjahren und die mehrmalige Verlängerung sei eine wichtige Unterstützung für die Branche gewesen. „Das war richtig, denn die Gastronomie hat für Tourismus und Gesellschaft eine große Bedeutung“, sagt er. „Ich habe auch Verständnis für die Forderung der gastronomischen Betriebe und habe mich dazu unter anderem schon mit der Dehoga im Wahlkreis ausgetauscht.“

Emmerich sagt aber auch: „Angesichts der angespannten Haushaltslage werden wir für das kommende Jahr priorisieren müssen.“ Finanzminister Christian Lindner (FDP) sehe keinen Spielraum, eine weitere Senkung im Haushaltsentwurf für 2024 einzufügen. Aber: „Die endgültige Entscheidung fällt im Bundestag, aktuell laufen die Haushaltsberatungen noch und kommen Ende November zum Abschluss.“

Man werde genau hinschauen und abwägen, „was angesichts der angespannten Haushaltslage möglich ist“. Den Regierungsparteien sei durchaus klar, dass die Gastronomie mit den hohen Lebensmittelpreisen und dem Fachkräftemangel weiterhin in einer angespannten Situation sei.