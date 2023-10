Gastsänger für nachweihnachtliches Konzert gesucht

Der gemischte Chor Frohsinn hat bereits mit den Proben zum nachweihnachtlichen Konzert begonnen und sucht dazu Gastsänger oder Choristen, die fest im Chor mitsingen möchten. Gesungen werden Lieder des zeitgenössischen Komponisten John Rutter. Chorleiter Christian Vogt studiert die Werke Stimme für Stimme ein, das Klavier dient dabei als wichtige Stütze. Die Lieder werden mit deutschen Texten gesungen. Der Frohsinn freut sich über jede Verstärkung, ganz besonders in den Stimmen Alt, Bass und Tenor. Das Konzert ist am 14. Januar 2024 in der Albankirche. Die Proben sind jeden Mittwoch von 18 bis 19.30 Uhr, eingesungen wird eine Viertelstunde vor der Probe, im Probenraum des Frohsinn, Radstraße 8, über der Stadtbücherei.