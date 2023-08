FYSAM–Werk in Feldstetten soll schließen

Schon häufiger ging in Feldstetten beim Automobilzulieferer FYSAM (ehemals Binder, ehemals SAM; ein Hersteller von Zierleisten) bei den rund 400 Beschäftigten die Angst um, dass das Werk, das zum chinesischen Fuyao–Konzern gehört, schließen muss. Bisher konnte der Verlust der Arbeitsplätze immer verhindert werden. Jetzt scheint das endgültige Ende des Werks gekommen. Wie die IG Metall bestätigt sollen die Werkshallen bei Feldstetten bis Ende September geschlossen werden. Bislang produzierte das Unternehmen auch für große deutsche Marken, wie BMW oder Mercedes.

In Frühjahr 2019 wurde die Übernahme des Werks auf der Laichinger Alb mit den chinesischen Investoren besiegelt. Was zunächst für ein Aufatmen unter der Belegschaft sorgte. Immerhin wurde der neue Eigentümer als Big Player ist auf dem internationalen Markt (damals einer der weltweit größten Anbietern von Autoglas) gehandelt. Doch schon vor rund vier Jahren setzte schnell Ernüchterung ein, als es bei den Verhandlungen zu einem neuen Haustarifvertrag zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung immer wieder zu Reibereien kam, die in anderen Werken zu Warnstreiks führten.

Konzern ist durch Oscar–Doku bekannt geworden

Der Fuyao–Konzern wurde weltweit durch die Oscar–prämierte Netflix–Dokumentation „American Factory“ bekannt, in der von der Ausbeutung amerikanischer und chinesischer Fabrikarbeiter und dem aufeinanderprallen kultureller Arbeitswelten berichtet wird. In der Vergangenheit wurde auch aus Fuyao–Unternehmen in Deutschland immer wieder von zumindest seltsamen Umgang mit Angestellten berichtet.

Verständlicherweise kann das Unternehmen während laufenden Verhandlungen keine Stellung nehmen. teilt das Unternehmen mit

Die Gewerkschaft IG Metall kritisiert geringe Löhne und unzureichende Arbeitsschutzbedingungen, seitens der Belegschaft kam es Ende September 2021 zu einem Warnstreik. Seit November 2021 ermittelt die Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen des Verdachts der Schwarzarbeit. So sollen chinesische Beschäftigte sieben Tage pro Woche und bis zu mehr als zehn Stunden täglich beschäftigt worden sein.

Auch im Fall des Feldstetter Automobilzuliefererwerks soll die Mitteilung über die Schließung, so berichten es Mitarbeiter, eher ungewöhnlich ans Licht gekommen sein. In einem Nebensatz, kurz vor den Sommerferien, sei die Information gefallen. Jetzt soll schon Ende September Schluss sein. Wie das mit deutschem Arbeitsrecht und üblichen Kündigungsfristen vereinbar sein soll, ist auch für die IG Metall, denen die Schließung bekannt ist, unklar.

Gespräche laufen

Im Gespräch erklärt Martin Purschke, erster Bevollmächtigter der Gewerkschaftsgruppe Göppingen Geislingen, dass sich die Gespräche mit der Firmenleitung „schwierig“ gestalten und dies schon in der Vergangenheit so war. Aktuell sei die IG Metall in Gesprächen mit dem Betriebsrat. Ein Sozialplan oder ähnliches soll es für die rund 400 Beschäftigten geben, wie dieser aber konkret aussehe, sei noch nicht geklärt. Auch eine gewisse Anzahl von Leiharbeitern ist betroffen.

Unternehmensführung hält sich mehr als bedeckt

Von Seiten der FYSAM–Firmenführung hält man sich mehr als bedeckt. Auf ausführliche Nachfrage der Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“, ob und wann das Werk schließen soll und was mit den Mitarbeitern passiert, heißt es lediglich: „Verständlicherweise kann das Unternehmen während laufenden Verhandlungen keine Stellung nehmen.“

Kurze und turbulente Geschichte der deutschen Werke

Fest steht, die Turbulenzen im Weltmarkt hatten schon in den Vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass immer wieder über eine Schließung des Werkes gesprochen oder zumindest debattiert wurde. Das Unternehmen unterhält Standorte in Steinheim am Albuch, Böhmenkirch und Laichingen sowie Puebla in Mexiko und Veľký Krtíš in der Slowakei. In den Jahren 2018 und 2020 kam es zu Großbränden auf Werksflächen des Unternehmens in Böhmenkirch. Im Frühjahr 2018 brannte eine Galvanikanlage und im April 2020 brach ein Feuer im Bereich der Schlosserei aus und zerstörte eine Werkshalle.