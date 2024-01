Laichingen

Fußballnachwuchs zeigt technische Klasse

Laichingen / Lesedauer: 4 min

Auch beim Nachwuchs blieben die Zuschauer nicht aus. Eltern, Geschwister und Sportkameraden feuerten die Nachwuchskicker nach Kräften an. (Foto: fab )

Erfolg auf ganzer Linie: Mit dem Turnier der A-Jugend endete am Freitagabend der Hallenfußballmarathon des TSV Laichingen in der Laichinger Jahnhalle. Insgesamt 13 Turniere in rund zwei Wochen bedeuteten wieder eine Mammutaufgabe für den TSV, um dieses kleine Hallenspektakel auf die Beine zu stellen.