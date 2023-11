Frauenensemble „aCHORd“ lädt ein zum Konzert „Herztöne“

„Von Herzen zu Herzen gehend“ heißt es, wenn das Frauenensemble „aCHORd“ des GV Frohsinn am Samstag, 18. November, im Alten Rathaus in Laichingen sein Konzert „Herztöne“ präsentiert. Beginn ist um 20 Uhr. es ist das erste Konzert seit Corona, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit Herz verknüpft man am ehesten Liebe. Und ja, auch darum geht es im Konzert „Herztöne“, heißt es in der Vorankündigung. Herz bedeutet jedoch vor allem Emotionen: Freude, Glück, Leidenschaft, Fröhlichkeit aber ebenso Aufgewühltsein, Faszination, Sorge und Traurigkeit.

„Wir elf Xangsladies von ,aCHORd’ singen nun mal für unser Leben gerne, heißt es weiter. Das Ergebnis ist ein von Herztönen rauschender Cocktail mit populären, immer gern gehörten Songs, Witzigem aus der Traditionskiste, ein wenig klassischer Ironie ‐ und all das gewürzt mit einer ordentlichen Prise kaum bekannter, überraschender Chorliteratur. Herztöne also in allen Facetten, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Der Eintritt kostet zehn Euro an der Abendkasse. Und wer mag, plaudert nach dem Konzert im Bürgersaal im Alten Rathausmit mit den Sängerinnen und genießt die selbstgemachten Häppchen und Getränke.