Feuerwehr zum Anfassen und Mitmachen

Feuerwehr Laichingen lädt alle Interessierten am Sonntag, 24.September, zum der offenen Tür ein. Los geht’s um 10.30 Uhr am Gerätehaus Laichingen in der Weitestraße 110.

Die Feuerwehr bietet einen Blick hinter die Kulissen des Gerätehauses sowie rund um das Thema Feuerwehr, heißt es in der Pressemitteilung. Eine Fahrzeugausstellung zeigt den aktuellen Fuhrpark, unter anderem den neuen Rüstwagen. Besucherinnen und Besucher können einen Blick in die Fahrzeuge und auf die mitgeführten Geräte werfen. Für alle Fragen, die die Interessierten haben, stehen Kameraden an den Fahrzeugen als Ansprechpartner bereit. „Für Klein bis Groß ist viel geboten“, so die Feuerwehr.

Wer begeistert von so viel Technik ist, ist herzlich eingeladen bei einer Übung teilzunehmen und noch mehr Feuerwehr Luft zu schnuppern. Auch Quereinstieger sind herzlich willkommen, heißt es in der Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr weiter.

Für das leibliche Wohl ist am einmal jährlich stattfindenden Tag wieder bestens gesorgt, eine Bewirtung findet in der Fahrzeughalle statt und ist somit wetterunabhängig, teilt die Feuerwehr abschließend mit.