Von verschiedenen Naturschutzorganisationen und in den Medien wird gefordert, Misteln rigoros und konsequent aus Obstbäumen zu entfernen. Weißbeerige Laubholz-Misteln, Viscum album, sind Halbschmarotzer, die auf Bäumen wachsen. Diese Aufsitzerpflanzen, sogenannte Epiphyten, dringen mit ihrem Wurzelwerk durch die Rinde in das Holz ihrer Wirte ein, entziehen ihnen Wasser und Nährstoffe, um sich schmarotzend zu versorgen. Dies macht sie bei Obstbauern und Gütlesbesitzern unbeliebt, weshalb sie im Winterhalbjahr mit der Astschere radikal entfernt werden. Keltische Druiden gingen einst vornehmer vor und benutzten zur Mistelernte goldene Sicheln, achteten aber darauf, dass die Wildpflanze nie den Boden berühren durfte. Ihnen und den Germanen galten Mistelpflanzen als heilig und wurde als wundertätige Zauberpflanze verehrt

Misteln sind zweihäusig, das heißt, dass es rein männliche und rein weibliche Pflanzen gibt. Letztere tragen im Winter kugelige, weiße Beeren, die giftig sind. Das mysteriöse, giftige Gewächs spielt in der französischen Comicserie um das aufmüpfige und tapfere Gallierdorf von „Asterix und Obelix“ eine starke Eigenschaft aus. Als wichtigsten Bestandteil mixt es Druide Miraculix in seinen legendären Zaubertrank. Heute kommen in der Medizin, der Krebstherapie und der Homöopathie verschiedene Mistelwirkstoffe zur Anwendung.

Nach altem Brauch soll man sich unter Mistelzweigen küssen und sich mit einem Friedenskuss versöhnen. Küsst man sich unter einem über die Tür gehängten Mistelzweig, wird einer nordischen Legende nach Glück und ewige Liebe beschert. Am Haus angebrachte Mistelzweige sollten vor bösen Geistern und Feuer schützen. Besonders zur Adventszeit, wenn sich die Landschaft gelegentlich in Schneeweiß hüllt, sind die immergrünen Parasiten begehrte Dekorationselemente und werden auf Wintermärkten als Weihnachtsschmuck verkauft.

Statt jedoch aus dem Ausland importierte Mistelzweige zu kaufen, ist es sinnvoller, einheimische Pflanzen, welche sowieso entfernt werden, zu verwenden.