Faszinierend schillernder Tagfalter

(gükü) — Große Schillerfalter, Apatura iris, fliegen an warmen Vormittagen in den Sommermonaten. Sie saugen auf halbschattigen Waldwegen Mineralien im feuchten Schotter, an Pfützen, Aas oder Tierkot. Ihrem Namen machen die Edelfalter alle Ehre. Ausschließlich die Männchen dieser Tagschmetterlingsart präsentieren bei entsprechender Lichteinstrahlung ein faszinierendes Königsblau auf ihrer Flügeloberseite. Der satte Blauschiller ist jedoch nur bei einem bestimmten Betrachtungswinkel für Menschen sichtbar. Hervorgerufen wird der faszinierende Schillereffekt bei Schillerfaltermännchen durch winzige Lufteinschlüsse in den Flügelschuppen, in welchen das einfallende Licht gebrochen wird. Die Oberseiten von Schillerfalterweibchen dagegen sind stets braun, weil in ihren Flügeln dieser Lichtbrechungseffekt nicht stattfindet. Die beiden aufgerissenen Scheinaugen auf den Hinterflügeln und die orangen Striche gaukeln ein augenstarrendes Drohgesicht vor und sollen Fressfeinde verwirren und vom empfindlichen Falterkopf ablenken.